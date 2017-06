Nordex: Wir lagen richtig! Da müsste jetzt aber wirklich was gehen!

Weitere Suchergebnisse zu "Nordex":

Am 21. Juni hatten wir den Abonnenten des RuMaS Express-Service eine Trading-Idee mit Nordex zugeschickt. Mit unserem Einstiegskurs können wir heute zwar noch keinen Treffer melden, aber wer unsere Trading-Ideen nur als Anregung nutzt und mit höherem Risiko bei einer entsprechenden Kursbewegung vor unserem Einstiegskurs reingeht, konnte am Freitag oder spätestens ab Montagfrüh einen Trade mit einem starken Hebel wagen und davon bereits sehr schön profitieren.



In unserer Stellungnahme an die Abonnenten hatten wir u.a. geschrieben, dass wir nicht daran glauben, dass Nordex die psychologische Marke von 10,00 Euro nach unten verlässt und wie man am Chartverlauf sieht, drehte die Aktie bei 10,215 Euro nach oben ab. Der Artikel dazu wurde mit folgendem Titel veröffentlicht: „Nordex: Absturz gerechtfertigt oder Einstieg mit starker Trading-Chance?“ Mit dem Kursanstieg hat sich die Aktie jetzt zwar wieder in eine bessere Position gebracht, aber die Gefahr ist noch nicht vom Tisch. Trotzdem sehen wir eine neue Chance. Mit dem richtigen Einstiegskurs könnte man vielleicht einen sehr erfolgreichen Trade mit einem starken Hebel hinbekommen. Wo wir diesen Einstiegskurs sehen und mit welchem Hebel-Produkt wir reingehen würden, erfahren Sie – wie immer - wenn Sie den RuMaS Express-Service abonnieren.