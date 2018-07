Nordex: Der Weckruf für die Aktie

Weitere Suchergebnisse zu "Nordex":

Nordex hat einen riesigen Auftrag akquiriert, von dem die Aktie deutlichprofitieren konnte. Ist das nun das Kaufsignal für den Titel? Kurz vorQuartalsende am 27. Juni hatten wir zur Nordex-Aktie geschrieben, dassder Auftragseingang im zweiten Quartal vermutlich unter demVorjahreswert liegen werde. Da waren wir wohl etwas voreilig. Denn imSchlussspurt konnte das Unternehmen den größten Auftrag derFirmenhistorie einfahren.Für einen brasilianischen Windpark werden Turbinen mit einerGesamtleistung von 595 MW geliefert, das allerdings erst ab Oktober2019. Wird die Bestellung voll im zweiten Quartal verbucht, dürfte derAuftragseingang gemäß den veröffentlichten Meldungen bei mindestens 960MW liegen – das wären schon 26 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum.Mit so ca. 2.000 MW in den ersten beiden Quartalen zeichnet sich ab,dass Nordex den Auftragseingang aus dem Vorjahr (2.741 MW) im Gesamtjahr2018 deutlich übertreffen könnte. Damit wird die Bodenbildung der Aktiesubstanziell unterfüttert. Noch indes läuft die Seitwärtsphase.Risikobereite Anleger können jetzt wieder eine kleine Position aufbauen.Ein kräftiges technisches Kaufsignal würde aber erst von einem Anstiegder Aktie über die Kursregion von 11,50 bis 11,75 Euro ausgehen.