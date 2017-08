Nordex: Was tun?

Weitere Suchergebnisse zu "Nordex":

Nach einer starken Abwärtsbewegung seit Januar 2016 mit Kursen von ca. 40 € scheint die Nordex Aktie ihren Boden im Bereich von 10 € gefunden zu haben. Seit Ende Juni gab es einen Anstieg bis in den Bereich von ca. 12,50 €. Danach begannen die Gewinnmitnahmen und seither bewegt sich die Aktie im Preisbereich 12,60 € - 11,40 € seitwärts.



Auf Tagesbasis ist zu erkennen, dass sich die Nordex-Aktie in einer engen Range von gut einem Euro Differenz befindet. Aktuell bewegt sich der Kurs im oberen Bereich dieses Marktgleichgewichtes. Da der Gesamtkontext der Aktie im Moment ganz klar long ist, ist die Wahrscheinlichkeit deutlich höher, dass der Kurs aus der oben erwähnten Akkumulationsphase, long ausbricht, anstatt in Short-Richtung.





Untermauert wird diese Annahme auch durch die erst vor kurzem präsentierten Zahlen, die deutlich über den Werten, die von den sogenannten Experten angenommen wurden, lagen. So zeigte das zweite Quartal wieder bessere Umsätze und auch der Auftragseingang soll sich besser entwickelt haben.Sollte es also heute oder in den nächsten Handelstagen zu einem Kaufsignal und entsprechend einem Long-Einstieg kommen, ist mit einer entsprechenden Absicherung das Chance-Risiko-Verhältnis nach unserer Einschätzung gut und ein erstes charttechniches Kursziel befindet sich im Preisbereich von 14 €.