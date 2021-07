Nordex: Warum die Aktie einbricht

Weitere Suchergebnisse zu "Nordex":

Für die Aktionäre von Nordex war ihre Investition in den Windkraftanlagenbauer in den vergangenen viereinhalb Jahren eine Nullrunde. Der Aktienkurs ist heute ungefähr dort, wo er im Februar des Jahres 2017 auch schon einmal gewesen ist.

Kapitalerhöhung belastet Nordex-Aktie

Die Aktie von Nordex wird belastet durch eine überraschende Kapitalerhöhung. 42,7 Millionen neue Aktien sollen für je 13,70 Euro platziert werden. Das liegt deutlich unter dem aktuellen Kursgeschehen. Erst im Dezember des Jahres 2020 besorgte sich das Unternehmen frisches Kapital, allerdings zu einem weitaus attraktiveren Kurs von 18,90 Euro, sodass viele Anleger damals bis vor kurzem davon ausgingen, dass der Finanzierungsbedarf nun gedeckt sein könnte. Dem ist allerdings nicht so. Der Aktienkurs von Nordex konnte sich in den letzten Tagen kräftiger aufwärts bewegen und bildete einen kurzfristigen Boden aus, der durch den heutigen Kursrutsch wieder in Frage gestellt wird. Erst über 18,90 Euro kann von einer Reaktivierung der Bodenbildung vom Juni ausgegangen werden, darunter wäre selbige technisch in Frage zu stellen.

Nordex-Aktie-CFD, Quelle: CMC Markets, Eine Kerze = 1 Tag

Betrachtet man die charttechnische übergeordnete Lage, dann fällt auf, dass es in der Nordex Aktie eine große mehrjährige Trendwende Formation gibt, die unter 21,77€ als aktiv anzusehen ist. Die Kurssteigerungen der vergangenen Monate führten nicht dazu, dass diese Trendwendeformation ausgehebelt werden konnte. Vielmehr scheiterte die Nordex-Aktie exakt an dem Kurs, an dem sie vor vielen Jahren bereits gescheitert war Die Rede ist von dem Widerstand bei 28,45€.

Nordex-Aktie-CFD, Quelle: CMC Markets, Eine Kerze = 1 Monat

Auftragsgewinn in Brasilien

Die Nachricht über die Kapitalerhöhung überschattet einen neuen auftragsgewinn in Brasilien. Nordex wird Rotorblätter und 120 Meter hohe betontürme für 70 Windkraftanlagen im Bundesstaat Piaui in Brasilien fertigen. Der Auftrag umfasse auch den Service der Turbinen über einen Zeitraum von 5 Jahren.



Disclaimer: Dieses Informationsmaterial (unabhängig davon, ob es Meinungen wiedergibt oder nicht) dient lediglich der allgemeinen Information. Es stellt keine unabhängige Finanzanalyse und keine Finanz- oder Anlageberatung dar. Es sollte nicht als maßgebliche Entscheidungsgrundlage für eine Anlageentscheidung herangezogen werden. Das Informationsmaterial ist niemals dahingehend zu verstehen, dass CMC Markets den Erwerb oder die Veräußerung bestimmter Finanzinstrumente, einen bestimmten Zeitpunkt für eine Anlageentscheidung oder eine bestimmte Anlagestrategie für eine bestimmte Person empfiehlt oder für geeignet hält. Insbesondere berücksichtigen die Informationen nicht die individuellen Anlageziele oder finanziellen Umstände des einzelnen Investors. Die Informationen wurden nicht in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Anforderungen zur Förderung der Unabhängigkeit der Finanzanalyse erstellt und gelten daher als Werbemitteilung. Obwohl CMC Markets nicht ausdrücklich daran gehindert ist, vor der Bereitstellung der Informationen zu handeln, versucht CMC Markets nicht, vor der Verbreitung der Informationen einen Vorteil daraus zu ziehen.





Finanztrends Video zu Nordex



mehr >

Die CMC Markets Germany GmbH ist ein von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) unter der Registernummer 154814 zugelassenes und reguliertes Unternehmen und eine 100-prozentige Tochter der CMC Markets UK Plc mit Sitz in London, einem der weltweit führenden Anbieter von Online-Trading. CMC Markets bietet Anlegern die Möglichkeit, Differenzkontrakte (Contracts for Difference oder kurz „CFDs“) über die Handelsplattform „Next Generation“ zu traden, und ist, gemessen an der Kundenzahl, der führende Anbieter von CFDs in Deutschland. Das Angebot von CMC Markets in Deutschland umfasst CFDs auf über 9.500 verschiedene Werte aus über 20 Märkten. Gehandelt werden können CFDs auf Indizes, Aktien, Anleihen, Rohstoffe, Exchange Traded Funds (ETFs) sowie auf über 330 Währungspaare. Die 1989 von Peter Cruddas in London gegründete Unternehmensgruppe verfügt heute über Büros u.a. in Deutschland, Australien und Singapur. CMC Markets UK Plc ist an der Londoner Börse notiert. Weitere Informationen über das Unternehmen finden Sie unter www.cmcmarkets.de und www.cmcmarkets.com/group/ Die Inhalte dieser Pressemitteilung/dieses Artikels (nachfolgend: „Inhalte“) sind Bestandteil der Marketing-Kommunikation der CMC Markets Germany GmbH (nachfolgend “CMC Markets”) und dienen lediglich der allgemeinen Information. Sie stellen keine unabhängige Finanzanalyse und keine Finanz- oder Anlageberatung dar. Sie sollten nicht als maßgebliche Entscheidungsgrundlage für eine Anlageentscheidung herangezogen werden. Die Inhalte sind niemals dahin gehend zu verstehen, dass CMC Markets den Erwerb oder die Veräußerung bestimmter Finanzinstrumente, einen bestimmten Zeitpunkt für eine Anlageentscheidung oder eine bestimmte Anlagestrategie für eine bestimmte Person empfiehlt oder für geeignet hält. Insbesondere berücksichtigen die Inhalte nicht die individuellen Anlageziele oder finanziellen Umstände des einzelnen Investors. Die in den Inhalten wiedergegebenen Bewertungen, Schätzungen und Prognosen reflektieren die subjektive Meinung des jeweiligen Autors bzw. der jeweils zitierten Quelle, können jederzeit Änderungen unterliegen und erfolgen ohne Gewähr. In jedem Fall haftet CMC Markets nicht für Verluste, welche Sie direkt oder indirekt durch eine Anlageentscheidung erleiden, die Sie aufgrund der Inhalte getroffen haben.CFDs sind komplexe Instrumente und gehen wegen der Hebelwirkung mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. 73% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren, und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Sie sollten auch unsere Risikowarnungen für die jeweiligen Produkte lesen. Anlageerfolge in der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft.