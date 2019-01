Nordex: In der Warteschlange

Weitere Suchergebnisse zu "Nordex":

Der Jahresauftakt hätte eigentlich für den Windturbinen-HerstellerNordex nicht besser laufen können. Denn das Unternehmen setzt seinenpositiven Nachrichtenfluss aus dem vergangenen Jahr ohne Unterbrechungfort. Allerdings bremsen weiterhin die allgemeine Marktlage und dasdeutlich höhere Risikobewusstsein der Anleger.Nachdem Nordex insbesondere in der zweiten Jahreshälfte des vergangenenJahres gleich mehrere Großaufträge verkünden konnte, läuft dasNeugeschäft auch im aktuellen Jahr weiter auf Hochtouren. So konnte derWindanlagenbauer in dieser Woche melden, dass man für ein Projekt inIndien den Zuschlag erhalten habe.Dabei geht es um insgesamt 100 Turbinen mit einer Gesamtleistung von 300MW. Das ist zwar eher eine durchschnittliche Größenordnung. Dennoch gabes dafür viel Beifall an der Börse, weil Indien in derWindenergie-Branche zu den eindeutigen Wachstumsmärkten gezählt wird.Aber nicht nur in den Schwellenländern kann Nordex punkten. Auch ausEuropa gibt es weiterhin erfreuliche Nachrichten. Nachdem entsprechendeAuftragsvergaben bereits im vierten Quartal gemeldet wurden, kündigtedas Unternehmen nun an, insgesamt 27 Turbinen für vier Windparks inFrankreich ab dem Sommer auszuliefern.Das ist auch mit dem Blick auf die bisherige Einschätzung des weiterenoperativen Verlaufs wichtig. Denn bislang zeigte sich das Unternehmeninsbesondere für das neue Jahr noch deutlich zurückhaltender, was dieweitere Geschäftsentwicklung angeht. Auch mit Blick auf die Aktie ist zuspüren, dass die Investoren trotz aller positiven Nachrichten nochabwarten wollen, was letztlich unter dem Strich herauskommt. Nachdem dieAktie von Nordex Mitte Dezember einen Ausbruch über die 200-Tage-Liniebei rund 9 Euro versucht hatte und daran scheiterte, ging es erneut bisin den Bereich von 7,30 Euro abwärts, was letztlich auch dieAusgangsposition für das neue Börsenjahr war.Durch die neuen Meldungen gelang es der Aktie, wieder deutlicher überdie Marke von 8 Euro zu klettern. Allerdings ist das alles bislang nurunter dem Stichwort Kurs-Kosmetik zu verbuchen. Denn an dercharttechnischen Konstellation hat sich insoweit nichts geändert, alsdas der Bereich zwischen 9 Euro und 9,50 Euro weiterhin als massiverWiderstand gesehen werden muss. Ehe dieses Niveau nicht überwunden wird,verbietet sich geradezu jede ernsthafte Überlegung für ein längerfristigangelegtes Investment. Immerhin: Die jüngste Aufwärtsbewegung zeigt,dass die Anleger grundsätzlich wohl ein Niveau um 7,50 Euro alsbelastbaren Boden ansehen. Kurzfristig orientierte Investoren würde dassicherlich die Chance bieten, bei einem erneuten Rücksetzer hier einAbstauberlimit zu setzen.