Nordex: Volltreffer mit Ansage + 121%! Sind Sie unserem Börsentipp gefolgt?

Wir hatten Sie mehrfach auf diese Trading-Chance hingewiesen. Hier die kurze Chronik unserer Titel:

28.03. „Nordex: Gibt’s nach dem Absturz eine technische Trading-Chance?“

03.04. „Nordex: Kleiner Treffer! Da könnte aber jetzt noch viel mehr gehen!“

04.04. „Nordex: Treffer mit bisher +25%! Das könnte ein Volltreffer werden!“

28.03. Meinung der RuMaS Redaktion: Bei Nordex (WKN A0D655) könnte man jetzt auf eine technische Gegenreaktion setzen und ab 7,30 Euro reingehen. Die Absicherung liegt auf 6,88 Euro. Für diesen Trade könnte man das Knockout-Hebel-Zertifikat der Citigroup (WKN CQ1KNE) einsetzen, das einen Hebel von 4,69 bei einem Knockout von 5,8684 Euro hat. Der Spread ist heute von 2,31% auf 5,19% gestiegen, müsste aber wieder fallen.

03.04. Meinung der RuMaS Redaktion: Bei Nordex (WKN A0D655) hatten wir den Trade ab 7,30 Euro mit einer Absicherung auf 6,88 Euro vorgeschlagen, die wir jetzt auf 7,20 Euro anheben. Für Nachzügler sehen wir den nächsten Einstiegskurs bei 7,50 Euro. Für diesen Trade hatten wir das Knockout-Hebel-Zertifikat der Citigroup (WKN CQ1KNE) vorgeschlagen, das noch einen Hebel von 4,24 hat. Der Spread liegt heute von 1,75% auf 4,55% gestiegen, wird aber wieder fallen.

04.04. Meinung der RuMaS Redaktion: Bei Nordex (WKN A0D655) hatten wir den Trade ab 7,30 Euro vorgeschlagen und die Absicherung schon auf 7,20 Euro gelegt. Jetzt kann mit dem Trade (fast) nichts mehr schiefgehen, denn wir ziehen den Stoppkurs in die Gewinnzone auf 7,40 Euro. Für Nachzügler sehen wir den nächsten Einstiegskurs bei 8,00 Euro. Für diesen Trade hatten wir das Knockout-Hebel-Zertifikat der Citigroup (WKN CQ1KNE) vorgeschlagen, das noch einen Hebel von 3,55 hat. Der Spread liegt bei 1,38%.

Sie sehen, dass alle Einstiegskurse geschafft und die vorgeschlagenen Stoppkurse nicht unterschritten wurden. Schon in unserem letzten Beitrag vom 03.04. hatten wir angemerkt, dass wir angesichts des hohen Risikos bei Nordex mit dem Einstiegskurs und dem gewählten Hebel vorsichtig waren. Es handelte sich in diesem Fall ausdrücklich nicht um einen „Zocker-Trade“, denn wir hatten bei dem vorgeschlagenen Hebel-Produkt einen ordentlichen Abstand zum Knockout und damit ausreichend Gelegenheit für einen Ausstieg. Wenn wir einen stärkeren Hebel gewählt hätten, wäre der Zertifikatgewinn jetzt sicher im Bereich 200-300%, was wir in diesem Fall wegen des erhöhten Risikos bei Nordex und in der Börsenlage der letzten Tage bewusst nicht vorgeschlagen haben. Der Kurssprung am Donnerstag war einer Meldung geschuldet, dass Nordex den Auftragsbestand deutlich erhöhen konnte und im ersten Quartal ein Volumen von Anlagen mit einer Leistung von mehr als 1 Megawatt verkauft hat. Alle, die unserem Börsentipp gefolgt sind, sollten den Gewinn erst einmal kassieren oder mindestens gut absichern, denn nach einem solchen Kursprung sind Gewinnmitnahmen und Kursrückgänge keine Überraschung. Trotzdem hat Nordex noch Chancen. Unter welchen Voraussetzungen wir einen Einstiegskurs für Nachzügler sehen, erfahren Sie im Express-Service. Wo wir einen Einstiegskurs sehen und mit welchem Hebel-Produkt wir reingehen würden, erfahren Sie – wie immer - wenn Sie den RuMaS Express-Service abonnieren.