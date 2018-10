Nordex: Verheißungsvolle relative Stärke

Weitere Suchergebnisse zu "Nordex":

Die Investmentstory bei Nordex läuft weiterhin fast komplett über dieAuftragslage. Dabei konnte der Windturbinen-Hersteller aktuell erneutnachlegen, was auch der Aktie hilft. Es ist wie ein Lohn für langeMühen. Während der deutsche Aktienmarkt derzeit relativ turbulent und imbreiten Umfang von Minus-Vorzeichen gekennzeichnet ist, zeigt die Aktievon Nordex eine relative Stärke.Zwar blieb es bislang in den vergangenen Handelstagen nur in einerSeitwärtsspanne zwischen 8 Euro und 8,40 Euro. Doch angesichts derKursverluste, die beispielsweise der SDAX als Benchmark für diesen Wertaufwies, kann dies schon als Erfolg gewertet werden. Was nicht vonungefähr kommt. Denn aktuell liefert Nordex wieder interessanteAuftragsnachrichten. So konnte der Windanlagenbauer melden, dass man inFinnland Aufträge für insgesamt vier Windparks gewinnen konnte. Diesesollen ab Sommer 2019 durch den Projektentwickler OX2 aufgebaut werden.Finanziert wird das alles durch die Möbelhauskette Ikea, die im erstenQuartal 2020 die Windparks übernehmen will.Nordex hat im Rahmen des Projektes ein Auftragsvolumen über insgesamt 25Turbinen mit einer Gesamtkapazität von 107,4 MW erhalten. Um dies einmalin Relation zu setzen: Für das dritte Quartal meldete das Unternehmenfür Europa insgesamt ein Auftragsvolumen von 218 MW. Der neue Auftragist also keine Kleinigkeit. Zumal Nordex auch schon Anfang Oktober einenanderen Auftrag aus Finnland melden konnte. Die spannende Frage ist nun,wie viel diese guten Auftragsmeldungen für die Aktie selbst wert sind.Hier muss man realistisch bleiben: In einem deutlich negativ gefärbtenMarktumfeld wird Nordex wohl kaum eine dauerhafte Sonderrolle einnehmenkönnen. Immerhin scheint es aber der Aktie zu gelingen, ihr aktuellesNiveau halbwegs zu halten.Dies sollte als gutes Signal gewertet werden, wenn es zu einer erneutenMarkterholung kommt. Denn dann dürften gerade Werte wie Nordex mit einementsprechend positiven Newsflow wohl besonders gesucht werden. Ob dieserEffekt bereits heute nach dem Rebound des US-Marktes im späten Handelsichtbar wird, gehört zu den spannenden Fragen des Handelstages.