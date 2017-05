Nordex: Und jetzt der nächste Schock?

Weitere Suchergebnisse zu "Nordex":

Nach dem Absturz im Februar hat die Aktie von Nordex zwischen 12 und 14Euro einen Boden gefunden. Die Stabilität des Titels könnte in Kürzeerneut getestet werden. Mitte April hat sich Nordex einen sehr großenAuftrag in Brasilien gesichert, das Unternehmen wird die Anlagen für ein195 MW-Projekt liefern. Das ist erfreulich, zumal geradeAuftragsverschiebungen in den Schwellenländern dafür verantwortlichwaren, dass Nordex die Wachstumsprognosen für 2017 und 2018 revidierenmusste. Was aber auffällt: Verglichen mit früheren Zeiten steht dieGroßbestellung recht allein auf weiter Flur. Erfolgsmeldungen in dieserLiga sind seltener geworden.Dementsprechend könnten die Zahlen für das erste Quartal, die in einerWoche veröffentlicht werden, die nächste unangenehme Überraschungbringen. Analysten und Anleger werden mit Argusaugen gucken, obwenigstens die reduzierte Prognose für 2017 erfüllt werden kann, und obder Auftragseingang Anzeichen einer Besserung zeigt. Die Analysten vonWarburg bereiten die Anleger in einer aktuellen Analyse schon mal aufein schwaches erstes Quartal vor, gehen aber trotzdem davon aus, dassdas Unternehmen die Jahresziele noch erfüllen wird. Nichtsdestotrotzkönnten schwache Zahlen die Aktie temporär noch einmal unter Drucksetzen. Wer darauf spekulieren will, dass Nordex danach trotzdem dieKurve bekommt, könnte das dann antizyklisch nutzen.