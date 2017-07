Nordex: Treffer! Über dem Widerstand jetzt mit neuer Chance!

Weitere Suchergebnisse zu "Nordex":

Nach dem Tief am 23. Juni ging es mit Nordex wieder bergauf und bisher war der Widerstand bei 11,15 Euro noch eine nicht zu nehmende Hürde. Im Express-Service vom 26. Juni hatten wir den Abonnenten einen Einstiegskurs für Nordex mit einem starken Hebel-Produkt genannt, der inzwischen überschritten wurde und diejenigen, die den Einstieg mit dem Hebel-Zertifikat genutzt haben, liegen gut in der Gewinnzone. Der Artikel dazu hatte folgenden Titel:



„Nordex: Wir lagen richtig! Da müsste jetzt aber wirklich was gehen!“ Der Kurs hat am Montag die 11,00-Euro-Marke wieder im Tagesverlauf genommen und am Ende sogar den Widerstand. Da könnte noch eine ganze Menge Nachholbedarf drin sein. Wo wir diesen Einstiegskurs sehen und mit welchem Hebel-Produkt wir reingehen würden, erfahren Sie – wie immer - wenn Sie den RuMaS Express-Service abonnieren.