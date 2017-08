Nordex: Steigende Tendenz oder Fehlausbruch? Jetzt aufpassen!

Weitere Suchergebnisse zu "Nordex":

Auf die passende Trading-Idee und den richtigen Einstiegskurs kommt es eben an, ob man in zwei Tagen etwa 17% Gewinn einfahren kann. Erst am Dienstagabend hatten wir im Express-Service diese Trading-Idee angeboten und wie man sehen kann, hat sie bestens funktioniert. Der Artikel zu unserer Stellungnahme wurde unter folgendem Titel veröffentlicht: „Nordex: Die Entscheidung fällt jetzt! Kommt eine Trading-Chance?“ Unsere Einschätzung vor den Zahlen war richtig, denn wir hatten die Beurteilung aus Charttechnik und Fundamentaldaten kombiniert und daraus die Trading-Idee entwickelt.





Nordex hat am Donnerstag die Zahlen präsentiert und die lagen deutlich über den Werten, den die sogenannten Experten angenommen hatten. Das zweite Quartal zeigte wieder bessere Umsätze und auch der Auftragseingang soll sich besser entwickelt haben. Nach dem Kurssprung ist die Aktie wieder im Bereich über 12,00 Euro angekommen. Das ist zwar noch keine Trendwende, aber ein erster Hoffnungsschimmer ist wenigstens erst einmal da. Jetzt kommt es darauf an, ob der Widerstand bei 12,50 Euro genommen werden kann und sollte das passieren, wäre die Luft bis etwa 14,00 Euro zunächst frei.