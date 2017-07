Nordex: Starker Kursgewinn und über dem Widerstand! Geht wieder was?

Weitere Suchergebnisse zu "Nordex":

Ausnahmsweise haben die Anleger mal wieder auf eine positive Meldung von Nordex reagiert. Früher hat Nordex mit Umsatzmeldungen ständig Kurspflege betrieben und die Anleger honorierten die Meldungen auch meist mit Interesse und die Aktie konnte Kursgewinne verbuchen. Seit dem Niedergang der Aktie war das lange Zeit nicht mehr so. Nordex hatte regelmäßig Meldungen über Neuumsätze veröffentlicht, die wenig Beachtung fanden. Sollte das jetzt wieder anders werden, könnte die eine oder andere Trading-Chance daraus erwachsen und für uns möglicherweise wieder Treffer und Volltreffer.



Zuletzt hatten wir einen solchen Volltreffer am 05. Juli mit einem zertifikatgewinn von 70% melden können. Es sieht so aus, als ob Nordex die Anleger wieder wachgeküsst hat und die Chance auf weitere Kursgewinne sind nicht schlecht. Wo wir diesen Einstiegskurs sehen und mit welchem Hebel-Produkt wir reingehen würden, erfahren Sie – wie immer - wenn Sie den RuMaS Express-Service abonnieren.