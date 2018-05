Nordex: Schon bereit für den Ausbruch?

Weitere Suchergebnisse zu "Nordex":

Mit den Zahlen zum Auftragseingang hat Nordex Anfang April einAusrufezeichen gesetzt. Die Quartalszahlen, die 15. Mai veröffentlichtwerden, dürften hingegen eher schwach ausfallen. Entscheidend für dieEntwicklung der Aktie wird aber etwas anderes sein. Mit einem Anstiegdes Auftragseingangs um rund 174 Prozent auf 1.007 MW hat Nordex imersten Quartal ein Ausrufezeichen gesetzt.Die Dynamik hat viele Analysten positiv überrascht. Dennoch bleibendiese überwiegend skeptisch hinsichtlich der weiteren Performancechancender Aktie. Goldman Sachs etwa sieht eine relativ schlechteMarktposition, woraus ein Kursziel von gerade einmal 7 Euro abgeleitetwurde. Insgesamt hält der Konsens Nordex bei etwa 8,50 Euro für fairbewertet, ein Abschlag von rund 10 Prozent zum aktuellen Kurs. Und dochsieht es so aus, als hätte die Aktie das Schlimmste hinter sich. In denletzten sechs Monaten konnte mit einem Doppeltief ein Boden ausgebildetwerden.Ein neuer Aufwärtstrend ist freilich noch nicht in Sicht, dieser wäreerst mit einem Anstieg über die Marke von 11,50 Euro signifikant. Umdiesen vorzubereiten, dürfte die Stimmungslage des Managements zurVeröffentlichung der Quartalszahlen besonders wichtig sein. Deutet derVorstand an, dass sich der starke Auftragseingang auch im zweitenQuartal fortsetzt, könnte das der Aktie von Nordex den nächsten großenSchub geben.