Nordex SE: Wir halten die Füße still!

Den Windanlagenbauer (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, Nasdaq-Symbol: NRDXF) geht jetzt aber mal so richtig die Luft aus! Seit dem letzten Hoch vom 07.06.18 bei 11,45 Euro zeigt die Richtung fast täglich weiter nach unten. Aktuell mussten dabei heute nur noch 8,32 Euro pro Aktie bezahlt werden. Kritisch ist anzumerken, dass damit auch die letzten Tiefs vom Mai (8,79) unterboten wurden. Wir würden hier keinesfalls ins fallende Messer greifen und klare Tendenzen einer Bodenbildung / Umkehr abwarten.Der Autor stellt hier lediglich Informationen zur Verfügung, es erfolgt keine Anlageberatung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Vermögensanlagen. Anlagegeschäfte beinhalten Risiken, so dass die Konsultierung professioneller Anlagenberater empfohlen wird. Wir möchten in diesem Zusammenhang darauf hinweisen, dass ein Engagement in Aktien (auch Hot Stocks oder Penny Stocks), Zertifikate, Fonds oder Optionsscheine zum Teil mit erheblichen Risiko verbunden. Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden.