Nordex SE: Trendbruch!!

Nachdem sich der Windanlagenbauer (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, Nasdaq-Symbol: NRDXF) seit Ende Oktober 2020 mehr als verdoppeln konnte (siehe Chart) und dabei aus Sicht der Markttechnik einen lupenreinen Aufwärtstrend ausbildete, erfolgt in dieser Börsenwoche eine kräftige Korrektur.



Dabei rutscht der Kurs am heutigen Handelstag auch unter unsere mehrfach nachgezogene StopLinie bei 23,87 Euro. Somit wurde unsere Longposition mit deutlichen Gewinnen (Einstandskurs war 13,89 Euro) ausgestoppt. Der Trendbruch ist vollzogen, da die letzten Tiefs unterschritten wurden. Zur Stunde notiert die Aktie bei 23,56 Euro.





Nordex SE Tageschart

