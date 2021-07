Nordex SE: Stark angeschlagen - Vorsicht!

Weitere Suchergebnisse zu "Nordex":

Die Windkraft-Aktie (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, Nasdaq-Symbol: NRDXF) kommt einfach nicht mehr richtig "auf die Füße"! Notierte das Unternehmen am 26.04.21 noch bei 29,20 Euro, hat sich der Kurs in der Zwischenzeit fast halbiert und neue Jahrestiefststände erreicht. Am heutigen Freitag wird aktuell nur noch 15,80 Euro pro Anteilsschein ausgerufen, Tendenz weiter fallend. Wir würden die Aktie deshalb im Moment nicht mit der Kneifzange anfassen und auf klare Signale einer Bodenbildung / Trendumkehr warten, ehe wir uns hier wieder long positionieren.

Nordex SE Tageschart

