Nordex SE: Schon wieder zweistellig!

Der Windanlagenbauer (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, Nasdaq-Symbol: NRDXF) konnte Mitte November 2017 ein belastbares Tief im Bereich um 7,10 / 7,15 Euro ausbilden (siehe Chart), wir hatten hierzu mehrfach berichtet. Seither zieht die Aktie wieder deutlich nach oben und konnte dabei fast 50 Prozent an Marktkapitalisierung zulegen. Nach einer heutigen Eröffnung bei 9,75 Euro klettert das Wertpapier im Hoch bis auf 10,34 Euro und damit wieder über die 10-Euro Marke in den zweistelligen Kursbereich. Longpositionen würden wir weiterhin halten und diese mit nachgezogenen Stopps absichern.Der Autor stellt hier lediglich Informationen zur Verfügung, es erfolgt keine Anlageberatung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Vermögensanlagen. Anlagegeschäfte beinhalten Risiken, so dass die Konsultierung professioneller Anlagenberater empfohlen wird. Wir möchten in diesem Zusammenhang darauf hinweisen, dass ein Engagement in Aktien (auch Hot Stocks oder Penny Stocks), Zertifikate, Fonds oder Optionsscheine zum Teil mit erheblichen Risiko verbunden. Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden.