Der Windanlagenbauer (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, Nasdaq-Symbol: NRDXF) kam in dieser Handelswoche ganz gehörig unter die Räder! Nachdem zum Ende der letzten Börsenwoche noch im Bereich um 9,60 Euro ein Zwischenhoch ausgebildet werden konnte, verlor der TechDAX Wert allein in den letzten 4 Tagen rund 25 Prozent (!) an Marktkapitalisierung und notiert zur Stunde am Freitagvormittag bei aktuell noch 7,20 Euro. Da bis dato keinerlei Tendenzen einer Bodenbildung erkennbar sind, würden wir zum jetzigen Zeitpunkt auf keinen Fall in das "fallende Messer" greifen. Als nächste Unterstützung fungiert das bisherige Jahrestief bei 6,85 Euro.

Nordex SE Tageschart

