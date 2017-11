Nordex SE: Langsam wird`s dramatisch!

Weitere Suchergebnisse zu "Nordex":

Nachdem unser letzter Versuch, auf eine Gegenreaktion bei Nordex (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, Nasdaq-Symbol: NRDXF) zu traden gescheitert war und wir mit einem kleinen Verlust ausgestoppt wurden, geht es mit der Aktie tiefer und tiefer nach unten. Gestern war nun wieder so ein dunkelroter Verkaufstag (siehe lange Kerze im Chart). Der Windanlagenbauer startete bei 8,73 Euro in den Handel und verlor im Anschluß fast den gesamten Tag über bis auf 8,26 Euro zum Börsenschluß. Am heutigen Mittwoch geht es nach der Eröffnung weiter bis auf 8,15 Euro nach unten, zur Stunde notiert Nordex etwas erholt bei 8,23 Euro. Wir bleiben hier weiter sehr vorsichtig und würden eindeutige Anzeichen einer Bodenbildung abwarten, bevor wir uns neu positionieren.Der Autor stellt hier lediglich Informationen zur Verfügung, es erfolgt keine Anlageberatung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Vermögensanlagen. Anlagegeschäfte beinhalten Risiken, so dass die Konsultierung professioneller Anlagenberater empfohlen wird. Wir möchten in diesem Zusammenhang darauf hinweisen, dass ein Engagement in Aktien (auch Hot Stocks oder Penny Stocks), Zertifikate, Fonds oder Optionsscheine zum Teil mit erheblichen Risiko verbunden. Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden.