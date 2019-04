Nordex SE: Kursverdoppelung!

Weitere Suchergebnisse zu "Nordex":

Gestern war es soweit, der Windanlagenbauer (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, Nasdaq-Symbol: NRDXF) konnte im Vergleich zum Jahresanfang (7,50 Euro) seinen Kurs verdoppeln und über die 15 Euro-Marke klettern. Diese positive Tendenz setzt sich auch heute fort, aktuell steht die Aktie bei 15,39 Euro. Wir sind hier weiter voll beim Höhenflug dabei und ziehen nun erneut den StopLoss zur Gewinnabsicherung nach, indem wir diesen knapp unter das Tief vom 29.03.19 auf 13,86 Euro platzieren.

Nordex SE Tageschart

