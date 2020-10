Nordex SE: Kursfeuerwerk!!

Weitere Suchergebnisse zu "Nordex":

Der Windanlagenbauer (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, Nasdaq-Symbol: NRDXF) notierte noch am 25.09.20 im Tief bei 10,17 Euro, seither explodiert die Aktie regelrecht! Dabei geht es heute bereits den elften (!) Handelstag in Folge nach oben. Im Hoch kletterte Nordex nach der Börseneröffnung bis auf 13,74 Euro, aktuell steht der Wert bei 13,66 Euro. Damit konnte das Unternehmen innerhalb von nur 2 Handelswochen Zugewinne von rund 36 Prozent verzeichnen. Noch ist kein Ende des Höhenflugs in Sicht, jedoch würden wir aufgelaufene Gewinne sukzessive mit einem Trailing Stop absichern.





Nordex SE Tageschart





