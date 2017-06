Nordex SE: Kein Ende der Talfahrt in Sicht!

Weitere Suchergebnisse zu "Nordex":

In unserer Analyse vom 08.06.17 Nordex SE: Aktie im freien Fall! hatten wir bereits über den Kursabsturz der Aktie (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, Nasdaq-Symbol: NRDXF) berichtet und vor einem voreiligen Neuengagement gewarnt. Nicht zu Unrecht, wie sich in den folgenden Handelstagen zeigte! Der Kurs verliert weiter an Wert und rutscht am heutigen Mittwoch nochmal eine ganze Etage tiefer. Nach einer schwachen Eröffnung bei 11,45 Euro verliert der Windanlagenbauer aktuell weiter bis auf 11,21 Euro. Von einer Bodenbildung oder gar Trendumkehr ist bis dato weit und breit nichts zu sehen."Füße still halten"!Der Autor stellt hier lediglich Informationen zur Verfügung, es erfolgt keine Anlageberatung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Vermögensanlagen. Anlagegeschäfte beinhalten Risiken, so dass die Konsultierung professioneller Anlagenberater empfohlen wird. Wir möchten in diesem Zusammenhang darauf hinweisen, dass ein Engagement in Aktien (auch Hot Stocks oder Penny Stocks), Zertifikate, Fonds oder Optionsscheine zum Teil mit erheblichen Risiko verbunden. Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden.