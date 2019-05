Nordex SE: Ist jetzt die Luft raus?

Weitere Suchergebnisse zu "Nordex":

Dem Windanlagenbauer (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, Nasdaq-Symbol: NRDXF) scheint nun doch immer mehr die Puste auszugehen! Nachdem die Aktie am 03.04.19 noch bei 15,75 Euro ein neues Jahreshoch erreichen konnte, zeigten die Trendpfeile im weiteren Verlauf des Aprils doch deutlicher nach unten. Am gestrigen Handelstag rutschte die Notierung dann endgültig unter unsere mehrfach nachgezogene StopMarke bei 13,86 Euro und stellte damit unsere Longposition mit schönen aufgelaufenen Gewinnen glatt. Abzuwarten bleibt, wie weit die Korrektur noch nach unten führen wird. Am heutigen Vormittag steht der Kurs aktuell bei 14,20 Euro und pendelt dabei um den Vortagesschlusskurs.

Nordex SE Tageschart

Der Autor stellt hier lediglich Informationen zur Verfügung, es erfolgt keine Anlageberatung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Vermögensanlagen. Anlagegeschäfte beinhalten Risiken, so dass die Konsultierung professioneller Anlagenberater empfohlen wird. Wir möchten in diesem Zusammenhang darauf hinweisen, dass ein Engagement in Aktien (auch Hot Stocks oder Penny Stocks), Zertifikate, Fonds oder Optionsscheine zum Teil mit erheblichen Risiko verbunden. Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden.