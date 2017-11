Nordex SE: Ist das jetzt der Boden?

Weitere Suchergebnisse zu "Nordex":

Die Aktie des Windanlagebauers (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, Nasdaq-Symbol: NRDXF) gehört in 2017 wahrlich nicht zu den Highflyern am Markt. Allein in den letzten 6 Monaten hat sich hier die Marktkapitalisierung halbiert, der Börsenkurs rutschte im Tief bis zur 7 Euro Marke ab. Aus charttechnischer Sicht könnte sich jetzt aber eine Bodenbildung abzeichnen, welche heute durch einen kräftig anziehenden Kurs bestätigt wird. Wir legen uns deshalb eine spekulative Longposition ins Depot, sichern diese jedoch mit einem StopLoss knapp unter den bisherigen Tiefs im Bereich um 7 Euro ab.Der Autor stellt hier lediglich Informationen zur Verfügung, es erfolgt keine Anlageberatung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Vermögensanlagen. Anlagegeschäfte beinhalten Risiken, so dass die Konsultierung professioneller Anlagenberater empfohlen wird. Wir möchten in diesem Zusammenhang darauf hinweisen, dass ein Engagement in Aktien (auch Hot Stocks oder Penny Stocks), Zertifikate, Fonds oder Optionsscheine zum Teil mit erheblichen Risiko verbunden. Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden.