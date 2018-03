Nordex SE: Ist das der Ausverkauf?

Weitere Suchergebnisse zu "Nordex":

Nachdem Nordex SE (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, Nasdaq-Symbol: NRDXF) am 20.03.18 mit Ausbruch über die Abwärtstrendgerade ein Kaufsignal generierte, welches sich schon am Folgetag als Fehlausbruch entpuppte und somit unsere Longposition im Anschluß bei 8,58 Euro ausgestoppt wurde, ging es in den nächsten Tagen (wie häufig bei einem Fehlsignal) deutlich nach unten. Dabei scheint am heutigen Mittwoch ein regelrechter Ausverkauf stattzufinden: Nach einer Eröffnung bei 7,76 Euro rutscht der Windanlagenbauer im Tief bis auf 7,15 Euro ab. Wir halten hier die Füsse still und schauen den "Donnern der Kanonen" an der Seitenlinie zu, bis sich der Rauch verzogen hat.Der Autor stellt hier lediglich Informationen zur Verfügung, es erfolgt keine Anlageberatung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Vermögensanlagen. Anlagegeschäfte beinhalten Risiken, so dass die Konsultierung professioneller Anlagenberater empfohlen wird. Wir möchten in diesem Zusammenhang darauf hinweisen, dass ein Engagement in Aktien (auch Hot Stocks oder Penny Stocks), Zertifikate, Fonds oder Optionsscheine zum Teil mit erheblichen Risiko verbunden. Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden.