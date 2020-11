Nordex SE: Im Höhenrausch! Gewinne sichern

Weitere Suchergebnisse zu "Nordex":

Noch Ende Oktober notierte der Windanlagenbauer (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, Nasdaq-Symbol: NRDXF) um die 12 Euro Marke! In den ersten beiden Novemberwochen konnte die Aktie dann satte 50% Kursplus verzeichnen und bis zur 18 Euro Marke klettern (siehe Chart).



Trader, welche das frische Kaufsignal bei Übersteigen der alten Oktoberhochs gehandelt haben (blauer Kreis), könnten jetzt einen Teil der aufgelaufenen Gewinne absichern und den StopLoss knapp unter das Tief vom 13.11.20 auf 15,82 Euro ziehen. Am heutigen Dienstag notiert Nordex SE aktuell bei 17,40 Euro.

Nordex SE Tageschart

