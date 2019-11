Nordex SE: Höhenflug geht weiter!

Weitere Suchergebnisse zu "Nordex":

Der Windanlagenbauer (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, Nasdaq-Symbol: NRDXF) konnte heute zum Start in die neue Handelswoche seinen seit Anfang September gültigen Aufwärtstrend weiter fortsetzen und dabei die wichtige 12 Euro Marke knacken (siehe Chart). Die Aktie startete bei 11,80 Euro in den Handel und kann bis zum Nachmittag die Gewinne bis auf aktuell 12,35 Euro ausbauen. Damit gehört Nordex heute zu den Topperformern im Markt. Auf der Oberseite wäre jetzt tatsächlich Platz bis zum Juli-Hoch bei 15 Euro, bis dahin ist es jedoch noch ein langer Weg. Wir bleiben aufgrund der heutigen Entwicklung weiter bullish gestimmt!

Nordex SE Tageschart

Finanztrends Video zu Nordex



mehr >

Der Autor stellt hier lediglich Informationen zur Verfügung, es erfolgt keine Anlageberatung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Vermögensanlagen. Anlagegeschäfte beinhalten Risiken, so dass die Konsultierung professioneller Anlagenberater empfohlen wird. Wir möchten in diesem Zusammenhang darauf hinweisen, dass ein Engagement in Aktien (auch Hot Stocks oder Penny Stocks), Zertifikate, Fonds oder Optionsscheine zum Teil mit erheblichen Risiko verbunden. Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden.