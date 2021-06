Nordex SE: Hält die Unterstützung?

Weitere Suchergebnisse zu "Nordex":

Der Windanlagenbauer (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, Nasdaq-Symbol: NRDXF) bereitet seinen Aktionären in den letzten Wochen nur sehr wenig Freude.



Nachdem die Aktie noch am 06.04.21 bei 29,20 Euro ein Hoch ausbilden konnte, geht es seitdem kontinuierlich bergab! Gestern und heute nun wir jetzt erneut die wichtige Unterstützung bei 17,10 Euro (altes Jahrestief) angelaufen. Da sich der Kurs charttechnisch gesehen äußerst schwach zeigt, ist zu befürchten, dass diese tendenziell eher fallen sollte und somit mit weiteren Kursrückgängen zu rechnen ist.





Nordex SE Tageschart

Finanztrends Video zu Nordex



mehr >

Der Autor stellt hier lediglich Informationen zur Verfügung, es erfolgt keine Anlageberatung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Vermögensanlagen. Anlagegeschäfte beinhalten Risiken, so dass die Konsultierung professioneller Anlagenberater empfohlen wird. Wir möchten in diesem Zusammenhang darauf hinweisen, dass ein Engagement in Aktien (auch Hot Stocks oder Penny Stocks), Zertifikate, Fonds oder Optionsscheine zum Teil mit erheblichen Risiko verbunden. Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden.