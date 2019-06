Nordex SE: Es wird einfach nicht besser!

Weitere Suchergebnisse zu "Nordex":

Der Windanlagenbauer (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, Nasdaq-Symbol: NRDXF) bleibt weiter angeschlagen! Aus Sicht der Charttechnik lässt sich eine bereits seit 03.04.19 gültige Abwärtstendenz einzeichnen, welche die Kurse auf der Oberseite durch die rote Abwärtstrendgerade jedesmal deckelt. Auch in der abgelaufenen Handelswoche gelangt es der Aktie nicht, diese nach oben zu überwinden und damit eine kräftigere Gegenbewegung einzuleiten. So geht es nun zum Start in die neue Handelswoche wieder bergab: Nach einer Eröffnung bei 12,97 Euro verliert Nordex im Anschluß weiter bis auf aktuell 12,68 Euro. Wir bleiben hier deshalb an der Seitenlinie und würden uns erst bei Break der Abwärtstrendgeraden wieder auf die lange Seite stellen.

Nordex SE Tageschart



Der Autor stellt hier lediglich Informationen zur Verfügung, es erfolgt keine Anlageberatung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Vermögensanlagen. Anlagegeschäfte beinhalten Risiken, so dass die Konsultierung professioneller Anlagenberater empfohlen wird. Wir möchten in diesem Zusammenhang darauf hinweisen, dass ein Engagement in Aktien (auch Hot Stocks oder Penny Stocks), Zertifikate, Fonds oder Optionsscheine zum Teil mit erheblichen Risiko verbunden. Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden.