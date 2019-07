Nordex SE: Beeindruckend negativ!

Weitere Suchergebnisse zu "Nordex":

Der Windanlagenbauer (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, Nasdaq-Symbol: NRDXF) konnte nach einem kurzen Höhenflug Anfang Juli bis auf 14,95 Euro klettern. Im Anschluß daran tendierte die Aktie einige Tage seitwärts, ehe dann am 12.07. eine Abverkaufsphase einsetzte, die bis heute anhält. Mittlerweile sind hier im Chart 13 (!) rote Tageskerzen zu erkennen, der Kurs schloß dabei immer unter dem jeweiligen Vortagestief. Solange sich dieser Trend fortsetzt verbietet es sich für uns neue Longpositionen zu eröffnen. Wir werden deshalb auf eindeutige Umkehrsignale warten und verbleiben bis dahin an der Seitenlinie. Aktuell notiert Nordex SE bei 10,89 Euro.



Nordex SE Tageschart

