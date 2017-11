Nordex SE: Ausverkauf!

Weitere Suchergebnisse zu "Nordex":

In unserer Analyse vom 08.11.17 Nordex SE: Langsam wird`s dramatisch! hatten wir die charttechnische Situation der Aktie (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, Nasdaq-Symbol: NRDXF) analysiert und vor voreiligen Neuengagements gewarnt. Nicht zu Unrecht, wie der gestrige und heutige Handelstag zeigt. Der Windanlagenbauer musste am Donnerstag nochmal deutlich bis auf 7,63 Euro abgeben und setzt auch zum Wochenschluß seine Talfahrt fort. Aktuell notiert Nordex bei nur noch 7,47 Euro! Wir bleiben weiter außen vor und warten auf aussagekräftige Signale. Bis dato ist noch kein Ausverkaufsende abzusehen!Der Autor stellt hier lediglich Informationen zur Verfügung, es erfolgt keine Anlageberatung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Vermögensanlagen. Anlagegeschäfte beinhalten Risiken, so dass die Konsultierung professioneller Anlagenberater empfohlen wird. Wir möchten in diesem Zusammenhang darauf hinweisen, dass ein Engagement in Aktien (auch Hot Stocks oder Penny Stocks), Zertifikate, Fonds oder Optionsscheine zum Teil mit erheblichen Risiko verbunden. Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden.