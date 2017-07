Nordex SE: Aussichten und Handelsmöglichkeiten

Weitere Suchergebnisse zu "Nordex":

Die Aktie der Nordex SE hat in den vergangenen Monaten deutlich Schwäche gezeigt. Immer wieder kam es zu signifikanten Ausbrüchen in Short-Richtung. In der vorletzten Handelswoche konnte sich die Aktie jedoch zunächst leicht stabilisieren und hat anschließend in der letzten Handelswoche Kaufdruck bewiesen. Ein Zeichen dafür also, dass zumindest mittelfristig die Käufer das Zepter in der Hand haben. Derzeit zeichnet sich eine Korrektur in Short-Richtung ab, sodass in dieser Woche von einer Wideraufnahme der Long-Richtung profitiert werden könnte.



Aussichten und Handelsmöglichkeiten





Im Preisbereich um ca. 11.10 Euro und 10.30 Euro kam es Ende Juni aus Sicht des Tagescharts zu einer kurzen Seitwärtsrange. Hier wurden die Short-Positionen der Verkäufer absorbiert. Nachdem zu Beginn der vergangenen Handelswoche, die Montags-Kerze knapp oberhalb dieser Range schließen konnte, folgte im Verlauf der restlichen Handelswoche eine entsprechend starke Long-Bewegung, welche ein weiteres entscheidendes Level um etwa 11.85 Euro herausnehmen konnte. Die am Freitag einsetzende Short-Korrektur könnte für diese Handelswoche eine interessante Trade-Möglichkeit auf den Plan rufen.Läuft der Kurs in den nächsten Handelstagen zurück in die Range um 11.10 Euro bis 10.30 Euro, kann hier nach einem Long-Einstieg gesucht werden. Es ist wahrscheinlich, dass von hier aus ein erneuter Kaufimpuls in den Markt kommt. Der Stop-Loss sollte dann unterhalb dieser Zone liegen, d. h. unter 10.30 Euro. Auf dem Weg nach oben, gibt es zunächst eine kleine Zone, welche als erstes Target betrachtet werden kann. Diese liegt ca. beim Preis von 12.70 Euro. Kurz darauf folgt ein sehr starkes Level, wo eine Gegenbewegung sehr wahrscheinlich ist. Dieses Befindet sich etwa beim Preis von 13.10 Euro. Hier wurde zuletzt äußerst viel Volumen gehandelt. Läuft der Kurs hier hin, sollte zumindest ein Teilverkauf realisiert und der Stop-Loss auf Break-Even gezogen werden. Oberhalb dieser Zone, wäre der Preis von 14.00 Euro interessant, als weiteres Handelsziel.Ab wann wir bei einer Aktie in den Trading-Modus gehen würden, erfahren Sie regelmäßig, wenn Sie den RuMaS Express-Service abonnieren . Aber nicht nur die Abonnenten des Express-Service können von unseren Trading-Ideen profitieren, denn RuMaS Trading-Tipps gibt es an jedem Sonntag und unsere Trading-Liste umfasst regelmäßig mehr als 10 Trading-Chancen.