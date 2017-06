Nordex SE: Aktie im freien Fall!

Weitere Suchergebnisse zu "Nordex":

Der Aktienkurs des Windanlagenbauers (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, Nasdaq-Symbol: NRDXF) kommt immer weiter unter die Räder! Nachdem Nordex noch Ende April / Anfang Mai ein Doppelhoch bei rund 14,40 Euro ausbilden konnte, geht es seither stetig nach unten. Gestern rutschte der Kurs dann sogar unter das bisherige Jahrestief bei 12,41 Euro und sackte zum Handelsende bis auf 12,28 Euro ab. Diese negative Tendenz setzt sich auch am heutigen Donnerstag ungebremst fort: Bereits mit einer weiteren Kurslücke nach unten bei 12,07 Euro gestartet, fällt die Notierung bis auf 11,62 Euro im Tief, kann sich aber aktuell wieder etwas erholen und steht bei 11,91 Euro. Der Wert ist stark angeschlagen, weshalb für uns zum jetzigen Zeitpunkt kein Neuengagement in Frage kommt. Hierzu müssen klare Umkehrsignale abgewartet werden.Der Autor stellt hier lediglich Informationen zur Verfügung, es erfolgt keine Anlageberatung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Vermögensanlagen. Anlagegeschäfte beinhalten Risiken, so dass die Konsultierung professioneller Anlagenberater empfohlen wird. Wir möchten in diesem Zusammenhang darauf hinweisen, dass ein Engagement in Aktien (auch Hot Stocks oder Penny Stocks), Zertifikate, Fonds oder Optionsscheine zum Teil mit erheblichen Risiko verbunden. Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden.