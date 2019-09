Nordex – Rückenwind aus Australien

Finanztrends Video zu Nordex



mehr >

Nordex kann am Montag 4 Prozent zulegen. Grund ist eine positive Einschätzung von Macquarie. Die australische Investmentbank hat Nordex nach der Kursschwäche von “Underperform” auf “Outperform” hochgestuft und das Kursziel von 13,66 auf 14,50 Euro angehoben. Bullen steigen mit dem Turbo-Bullder Citi bei Nordex ein. Die Risiken seien inzwischen weitaus stärker eingepreist, und der Hersteller für Windkraftanlagen habe für 2020 und 2021 viel Potenzial, schrieb Analyst Keegan Kruger in einer am Montag vorliegenden Studie.