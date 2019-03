Nordex: Noch deutlich höhere Kurse möglich

Weitere Suchergebnisse zu "Nordex":

Die Vorlage der endgültigen Zahlen zum Geschäftsjahr 2018 hat für dieAktie des Windturbinen-Herstellers Nordex kräftigen Rückenwind gebracht.Das lag insbesondere am interessanten Ausblick. Die Geschäftszahlen, dieNordex am Dienstag präsentierte, boten auf den ersten Blick wenig Neues.Denn damit wurden letztlich nur die schon bekannten vorläufigen Zahlenbestätigt.Für das letzte Jahr verbuchte Nordex einen Umsatz von rund 2,46Milliarden Euro. Dies entsprach einem Rückgang zum Vorjahr um 20 %,etwas mehr, als Analysten erwartet hatten. Der operative Gewinn aufEbene EBITDA wurde auf 102 Millionen Euro faktisch halbiert, währendsich das Konzernergebnis letztlich von einem kleinen Gewinn im Vorjahrauf einen Verlust von rund 84 Millionen Euro verschlechterte.Doch das interessierte die Börse schlichtweg nicht mehr. Sie schautedarauf, was das Unternehmen für das neue Geschäftsjahr aufzubieten hat.Und da zeigt sich eine gehörige Portion Optimismus. Diese basiertinsbesondere darauf, dass Nordex das letzte Geschäftsjahr mit einemAuftragsbestand von rund 3,64 Milliarden Euro beenden konnte, einZuwachs auf Jahresbasis um 64 %. Deshalb rechnet der Hersteller vonWindkraftanlagen auch damit, in diesem Jahr den Umsatz auf eineGrößenordnung zwischen 3,2-3,5 Milliarden Euro wieder erhöhen zu können.Eine weitere Prognose gab das Unternehmen für die EBITDA-Marge ab. Diesewird in einer Bandbreite zwischen 3 und 5 % erwartet. Im Vorjahr lag dieMarge bei 4,1 %. Das ist hier so eine breite Spanne gibt, führt dasUnternehmen insbesondere auf operative Herausforderungen durch seineerhöhten Aktivitäten zurück. Zu den wichtigsten Projekten in diesem Jahrdürfte auch die Markteinführung einer neuen Turbinenvariante gehören.Denn damit steigt Nordex in das Marktsegment mit Großturbinen mit einerLeistung ab 5 MW ein. Die entsprechende Präsentation ist schon fürAnfang April avisiert.Damit will das Unternehmen eine weitere Produktlücke schließen und ihrenKunden entsprechende Angebote in allen signifikanten Volumen Klassenmachen. Mit Blick auf die auch in diesem Jahr bereits schonveröffentlichten Neuaufträge, unter anderem Italien und Griechenland,dürfte das Thema Auftragseingang in den kommenden Monaten weiterhin einbestimmender Impuls für die Aktie sein. Diese hatte am Dienstag miteinem Tagesgewinn von fast 5 % sehr positiv auf Zahlen und Ausblickreagiert und damit den Rebound nach den Jahresendtiefs 2018 bei gut 7Euro weiter fortführen können.Anfang März hatte die Aktie auch die in unserer letzten Besprechungangezeigte Widerstandszone bei rund 11,40 Euro überwinden können. Jetztklappte auch der Sprung über die nächste Widerstandslinie bei rund 12,50Euro. Damit geht es demnächst um den Bereich von 14,30 Euro. Gelingthier ebenfalls der Break, wäre theoretisch der Weg bis auf 17,50 Euro,womöglich sogar rund 20 Euro charttechnisch frei. Unter diesen Prämissenbestätigen wir unsere Investment-Empfehlung.