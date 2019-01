Nordex, Netflix, Daimler - Traden wie die Besten

Weitere Suchergebnisse zu "Nordex":

Wir empfehlen regelmäßig Produkte in unserem Newsletter - hier geht es zur Anmeldung - und betreuen unsere Depots, bei denen es im neuen Jahr eine Neuaufstellung geben wird. Seien Sie dabei. Eine weitere Möglichkeit ist es, uns über Social Trading zu folgen. Bei etoro finden Sie unser Trading-und Anlagedepot. Die Besonderheit: Die meisten Positionen sind ungehebelt. Wir investieren in die Aktien, weshalb es keine Knock-Outs oder Stop-Losses gibt. Wir stellen Ihnen die Möglichkeiten und Services ein Mal genauer vor…

Auf ihrer Seite beschreiben die Experten von eToro die Möglichkeiten und Vorteile des Social Trading:

Wie funktioniert Social Trading?

Gestützt auf Millionen von Nutzern aus mehr als 140 Ländern ist eToro in der Lage, das Wissen und die Erfahrungen seiner Nutzer in praktischen Trading-Tools zu bündeln. Zum Beispiel ermöglicht die CopyTrader™-Technologie unseren Kunden, das Portfolio und die Trading-Aktivität eines anderen Traders automatisch zu kopieren. Unsere Social-Trading-Plattform ermöglicht es jedem, kopierter Trader oder Follower zu werden, und selbst wenn Sie nur für sich selbst traden möchten – wir gewährleisten dennoch, dass Sie das bestmögliche Trading-Erlebnis haben werden.

Warum Social Trading?

Einfachheit: Die Verwendung interaktiver Funktionen für das Online Trading von Vermögenswerten ist intuitiv, die Funktionen sind sowohl für neue Nutzer als auch für erfahrene Nutzer leicht zugänglich.

Diversifizierung: Um das Risiko beim Trading zu verringern, ist Streuung von entscheidender Bedeutung. Auf eToro können Sie Ihr investiertes Kapital über verschiedene Märkte streuen, indem Sie verschiedene Trader kopieren.

Rentabilität: Seit dem Start des Copy Trading im Jahr 2010 wurden etwa 78 % aller kopierten Positionen mit Gewinn geschlossen (Daten wurden im August 2017 erhoben).

Zuverlässigkeit: Da das soziale Netzwerk von eToro strikt reguliert wird, genießt es das Vertrauen von mehr als 6 Millionen Nutzern weltweit.

Transparenz: Die Offenlegung von Portfolio, Risiko-Score und Erfolgsbilanz eines jeden Traders hilft allen Kunden, bei der Entscheidung, wen sie kopieren wollen, intelligentere Entscheidungen zu treffen.

News Feed für das Social Trading

Wie alle anderen sozialen Netzwerke bietet das Social-Trading-Netzwerk von eToro seinen Kunden einen News Feed, welcher ihnen ermöglicht, Nachrichten von anderen Tradern zu erhalten. Jeder Trader kann relevante Informationen posten, eine Investmententscheidung erklären oder jegliche andere Art von Wissen mit der eToro Community teilen. Als Anhänger erfolgreicher Trader können unsere Kunden Kenntnisse erwerben und bessere Investmententscheidungen treffen.

Tipps für Social Trading:

Eine Strategie auswählen: Wollen Sie sich auf einen bestimmten Popular Investor konzentrieren oder Ihr Kapital auf mehrere Trader verteilen? Berücksichtigen Sie den Risiko-Score eines jeden Traders und seine Erfolgsbilanz, bevor Sie eine Entscheidung treffen. Dafür könnten Sie die Seite Personen verwenden und Ergebnisse nach dem Risiko-Score, nach Klassen von Vermögenswerten, nach Erfolgsquote usw. filtern.

Entscheiden Sie sich für einen Zeitrahmen: Der Stil der Trader ist unterschiedlich. Während einige Trader bevorzugen, Tages-Trader zu sein und mehrere Positionen im Laufe eines einzigen Tages zu eröffnen und zu schließen, ziehen es andere Trader vor, ihre Positionen wochenlang oder gar monatelang zu halten. CopyPortfolios™ von eToro sind besonders gut geeignet für diejenigen, die an langfristigen Investments interessiert sind.

Bleiben Sie auf dem Laufenden: Verfolgen Sie die Trader, die Sie kopieren, genau, um die Logik hinter ihren Entscheidungen zu verstehen, lesen Sie ihre Beiträge und stellen Sie, wenn erforderlich, Fragen.

Experimentieren Sie: Bei der Eröffnung eines Kontos bei eToro erhalten Sie virtuelles Kapital in Höhe von $100.000. Nutzen Sie es, um verschiedene Strategien zu testen, Ihre Risikobereitschaft festzulegen und Ihre Fertigkeiten im Social Trading zu verbessern.

Unsere Tools für Social Trading und Investing

Im Lauf der Jahre haben wir von eToro ständig daran gearbeitet, neue Tools zu entwickeln, die es jedem einzelnen Mitglied unserer Online Community ermöglichen, sowohl selbst ein erfolgreicher Trader zu werden, als auch sein Wissen und seine Erfahrungen an andere Trader weiterzugeben. Unsere revolutionären Entwicklungen – wie das CopyTrader-System, das Popular-Investor-Programm und CopyPortfolios– haben es uns ermöglicht, das führende Netzwerk für Social Trading zu werden. Unsere künftigen Entwicklungen werden uns ermöglichen, uns weiterzuentwickeln und dieses Niveau zu halten.

CopyTrader™

Die CopyTrader-Funktion ermöglicht es Kunden, ihr Trading zu automatisieren, indem ein Teil ihres Kapitals der Replizierung der Aktivitäten eines anderen Traders zugewiesen wird und jeder Schritt, den dieser tut, in Echtzeit kopiert wird. Diese Entwicklung wurde verwirklicht, nachdem wir erkannt hatten, dass es einigen Tradern an der Zeit oder Erfahrung fehlt, um herkömmliche Methoden für das Online Trading anzuwenden. Da wir an völlige Transparenz glauben, stehen Portfolio, Erfolgsbilanz, Risiko-Score und Erfolgs-/Misserfolgs-Verhältnis eines jeden Nutzers allen anderen Nutzern zur Einsicht zur Verfügung. Daher haben unsere Kunden alle Informationen, die sie benötigen, um den richtigen Trader zum Kopieren auszuwählen.

CopyPortfolios™

CopyPortfolios™ fassen erfolgreiche Investoren von eToro oder mehrere Vermögenswerte mit einer vorgefassten Strategie (auch thematisches Investieren genannt) zusammen und nehmen zur Ergebnisoptimierung des CopyPortfolios regelmäßig Anpassungen vor. Es gibt drei Arten von CopyPortfolios: Top Trader CopyPortfolios, Market CopyPortfolios und Partner CopyPortfolios.

Top Trader CopyPortfolios basieren auf dem Wissen und den Erfahrungen weniger ausgewählter Investoren, die häufig aktiv sind und die in der Vergangenheit beständige Ergebnisse gezeigt haben. Market CopyPortfolios fassen mehrere Vermögenswerte zusammen, die ein ähnliches Thema haben. Partner CopyPortfolios werden von eToro-Partnern erstellt, die ihre CopyPortfolios auf eToro basierend auf ihrem Wissen und ihren Kompetenzfeldern entwickeln.

Wie bei jedem anderen Fonds bedeutet der Umstand, dass CopyPortfolios sich aus mehreren Elementen zusammensetzen, mehr Streuung und reduziert das jeweilige Risiko als Finanzinstrument. CopyPortfolios sind das Investmentprodukt der nächsten Generation von eToro.

Das Popular-Investor-Programm

Das Geschäftsmodell von eToro beruht auf dem finanziellen Erfolg seiner Kunden, d. h. wenn die Kunden erfolgreich sind, dann sind wir erfolgreich. Das ist der Grund, weshalb wir unsere Top Trader dazu anhalten, andere an ihrem Wissen teilhaben zu lassen, und dass wir sie belohnen, wenn mehr Menschen sie kopieren. Jeder Popular Investor kann monatliche Zahlungen, einen Margennachlass von bis zu 100 % und Zahlungen in Höhe von bis zu 2 % des verwalteten Vermögens (AUM) erhalten. Unsere Popular Investors erhalten echtes Geld dafür, erfolgreiche Trader zu sein und es anderen Menschen zu ermöglichen, von ihrem Wissen, ihrer Erfahrung und ihrem Erfolg zu profitieren.

Quelle: eToro, eigene Recherche