Nordex: Kurskatastrophe ist ausgeblieben - ein Hoffnungsschimmer?

Die Vorzeichen für die Quartalszahlen von Nordex standen nicht gut, undin der Tat konnte der Windturbinenhersteller nicht überzeugen. DieAbschläge an der Börse hielten sich dennoch in Grenzen. Ist das einHinweis, dass der Titel langsam den Boden gefunden hat? Nordex hat denUmsatz im ersten Quartal um 1,7 Prozent auf 648,4 Mio. Euro gesteigert,das EBITDA reduzierte sich währenddessen von 59,1 auf 51,2 Mio. Euro,was einer Marge von 7,9 Prozent entspricht.Das Unternehmen sieht sich damit im Plan, im Gesamtjahr wieprognostiziert einen Umsatz von 3,1 bis 3,3 Mrd. Euro und eineEBITDA-Marge von 7,8 bis 8,2 Prozent zu erwirtschaften. Basis dieserZuversicht dürfte der Auftragsbestand sein, der sich auf 3,8 Mrd. Eurobeläuft. Das Problem dabei: Nordex lebt von der Substanz. In den erstendrei Monaten konnten nur neue Bestellungen in Höhe von 333 Mio. Euroakquiriert werden, nach 541 Mio. Euro in der Vorperiode. DieRahmenbedingungen im Markt haben sich verschärft, das Zubautempo hatsich auch aufgrund einer Änderung der Förderregime in mehreren Ländernverlangsamt.Der Zusammenschluss mit Acciona sollte Nordex eigentlich auf einebreitere Basis stellen, um unabhängiger von solchen Einflussfaktoren zuwerden – der Erfolg der Strategie lässt auf sich warten. Angesichts dergroßen Enttäuschung beim Auftragseingang wirkt der Kursabschlag von 4,9Prozent am gestrigen Tag noch moderat. Die zittrigen Hände haben demWert nach dem Kursmassaker offenbar schon den Rücken gekehrt. Dennochraten wir dazu, noch abzuwarten, ob die markanten Zwischentiefs derletzten Monate zwischen 12,40 und 13,00 Euro wirklich Halt bieten. Dasdürfte der Fall sein, wenn Nordex in den nächsten Wochen endlich wiederin schnellerer Abfolge Großaufträge vermelden könnte. Dann kann manimmer noch prozyklisch aufspringen.