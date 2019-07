Nordex: Korrekturtrend spektakulär gebrochen

Weitere Suchergebnisse zu "Nordex":

Star des Mittwoch-Handels an der deutschen Börse war derWindturbinen-Hersteller Nordex. Denn dank der Mitteilung zumAuftragseingang im zurückliegenden zweiten Quartal konnte die Aktiegeradezu explodieren. Die Zahlen, die Nordex präsentierte, lasen sichauch wirklich gut. So konnte das Unternehmen seinen Auftragseingang fastverdoppeln. Insgesamt sind rund 2 GW an neue Bestellungen hereingenommen.Dabei zeigte sich insbesondere das US-Geschäft mit deutlichen Zuwächsen.Ganz überraschend kam dies allerdings nicht, wenn man schon in denletzten Wochen und Monaten die entsprechende Meldunglage verfolgte.Für die Aktie brachte dies einen geradezu euphorischen Kurssprung. ZumEnde des regulären Handels lag Nordex am Mittwoch fast 16 % im Plus undkonnte damit auch aus seinem bisherigen Korrekturtrend signifikantausbrechen. Hilfreich war dabei sicherlich auch, dass es von Seitenverschiedener Analysten positive Kommentare gab. So hatte dieCommerzbank die Aktie wieder zum Kauf empfohlen mit einem höheren Kursziel.Ebenso erfreut zeigte sich auch der zuständige Analyst von GoldmanSachs. Nun wird sich zeigen müssen, ob aus dem starken Auftragseingangletztlich auch eine starke Profitabilität entstehen kann. DieVorschusslorbeeren, die der Markt jetzt verteilt hat, dürften zumindestkurzfristig für die Aktie eine gewisse Herausforderung darstellen. EinTest der neuen Unterstützungszone im Bereich von 12,80-13,20 Euro (durchdie 50- bzw. 100-Tage-Linie) scheint durchaus noch möglich. Auf jedenFall bleibt aber Nordex ein interessantes Investment.