Nordex: Kommt die Trendwende?

Es ist viel passiert rund um die Aktie von Nordex. Doch der Reihe nach. Einst notierte der TecDAX-Titel bei etwa 34 Euro, ehe der Kurs einbrach. Rasant Richtung Süden ging es insbesondere im November des vergangenen Jahres. Ein Grund: Die Wahl von Donald Trump zum US-Präsidenten. Denn Trump scheint laut Medienberichten eher fossile Brennstoffe statt Erneuerbare Energien zu präferieren. Auch im vergangenen Februar ging es rapide abwärts für die Nordex-Aktie. Der Grund: Das Unternehmen aus Hamburg sprach eine Umsatzwarnung für das laufende Geschäftsjahr aus. Projektverschiebungen in einigen Kernmärkten und Verzögerungen beim Markteintritt in Indien zeichnen nach Informationen von Nordex dafür verantwortlich. Mitte März dann gab Nordex einen Wechsel an der Führungsspitze bekannt. Ex-Vorstandschef Lars Bondo Krogsgaard übernahm die Verantwortung für den Verlust an Glaubwürdigkeit, welchen man am Kapitalmarkt erlitt. Neuer Vorstandschef ist seit Anfang April José Luis Blanco. Die Analysten der Commerzbank begrüßen, dass Großaktionär Acciona mit dem Nachfolger José Luis Blanco aktiv geworden sei, und sehen für Nordex ein Kursziel von 17 Euro.

Bodenbildung?

Zum Chart. Der Kurs der Nordex-Aktie befindet sich aktuell relativ nahe am langfristigen Aufwärtstrend, welcher bei etwa 12,80 Euro verläuft. Das aktuelle Jahrestief wurde bei 12,41 Euro markiert. In dieser Kursregion könnte die Aktie einen vorläufigen Boden gebildet haben. Mit einem Faktor-Zertifikat Long auf Nordex (WKN VN6AWP) können kurzfristig orientierte wie risikofreudige Anleger, die von einer nun schnell steigenden Nordex-Aktie ausgehen, mit einem Hebel von 3 überproportional davon profitieren. Sollte die Aktie der im TecDAX notierten Nordex indes unter das aktuelle Jahrestief bei 12,41 Euro fallen, scheint ein sofortiger Ausstieg aus dem Zertifikat ratsam.

Wochenchart: Nordex (in Euro)