Nordex: Kommt die Erholung?

Das Schlechte sei eingepreist, nun könne das Positive überwiegen, meinen Analysten und sehen einen Boden erreicht. Auf ansteigende Kurse setzte vor kurzem auch ein Großaktionär und kaufte zu. Mit einem Mini Future Long könnte sich bei einer steigenden Nordex-Aktie eine Trend-Chance von 103 Prozent ergeben.

Die Analysten von Mainfirst sahen in ihrer am Mittwoch vorgelegten Studie zur Nordex-Aktie einen Boden erreicht. Das aktuelle Kursniveau preise bereits die schlechteste Geschäftsentwicklung in Deutschland und den USA ein, urteilten sie und hoben ihre Haltung zur Aktie auf neutral an. Auch das Analysehaus Warburg Research beließ die Einstufung für die Nordex-Aktie nach einer Investorenveranstaltung auf einem Kursziel von 10 Euro und Kaufen. Der Windenergieanlagen-Hersteller könnte 2018 einen positiven Free Cashflow erwirtschaften, schrieb der dort zuständige Analyst in einer ebenfalls am Mittwoch vorgelegten Studie. Mit einem voraussichtlich steigenden Auftragseingang im ersten Quartal könnte Nordex zudem einen guten Start ins Jahr gehabt haben. Jüngste Nachrichten bestätigten dies. In der Türkei erhielt das Unternehmen von wichtigen Bestandskunden drei Aufträge über 47 Großturbinen mit einer Gesamtleistung von 180 Megawatt.

Aktie steigt steil an



Mit einem Marktanteil von rund dreißig Prozent sieht sich Nordex in der Türkei als eines der marktführenden Unternehmen. Auch aus Frankreich hatte der Anlagenbauer vor kurzem eine Order über neun besonders geräuscharme Turbinen erhalten. Auf das Potenzial der Nordex-Aktie setzt offenbar auch Großaktionär Jan Klatten und stockte sein Paket auf. Dadurch stieg der Anteil des Ehepaares Susanne und Jan Klatten gering auf 5,5 Prozent an. Die Nachricht sorgte am Mittwoch für einen Anstieg der bis zuletzt gebeutelten Aktie um mehr als sieben Prozent. Denn seit Ende 2015 befindet sie sich im Abwärtstrend und büßte um 77 Prozent ihres früheren Wertes ein. Um 7 Euro erreichte die Aktie aber ein Tief, das sie schon Ende letzten Jahres einmal erreicht hatte. Hier kann sich der genannte Boden befinden. Nachdem die Notierungen im November den tiefsten Stand seit August 2013 erreicht hatten, erholten sie sich bis zum aktuellen Jahreshoch bei 11,70 Euro.

Nordex (Tageschart in Euro) Tendenz:

Nordex (Wochenchart in Euro)

Wichtige Chartmarken Widerstände: 10,42 // 10,95 // 11,70 Unterstützungen: 7,80 // 7,09 // 6,86

Mit einem Mini Future Long (WKN US0D7M) können risikofreudige Anleger, die von einer steigenden Nordex-Aktie ausgehen, mit einem Hebel von 2,2 überproportional profitieren. Der Abstand zur Stopp-Loss-Barriere beträgt aktuell 40,1 Prozent. Der Einstieg in diese spekulative Position bietet sich stets unter der Beachtung eines risikobegrenzenden Stoppkurses an. Dieser kann anfangs unter der im Chart dargestellten Unterstützung im Basiswert bei 6,95 Euro platziert werden. Im Mini Future Long ergibt sich daraus ein Stoppkurs bei 0,24 Euro. Ein Kursziel nach oben könnte sich bei einer steigenden Nordex-Aktie auf weitere Sicht um 11,70 Euro befinden. Das Chance-Risiko-Verhältnis dieser spekulativen Idee beträgt 3,3 zu 1.

Strategie für steigende Kurse WKN: US0D7M

Typ: Mini-Future Long akt. Kurs: 0,33 - 0,35 Euro

Emittent: UBS Basispreis: 4,5302 Euro

Basiswert: Nordex KO-Schwelle: 4,7568 Euro

akt. Kurs Basiswert: 7,95 Euro Laufzeit: Open end

Kursziel: 0,71 Euro Hebel: 2,2

Kurschance: + 103 Prozent Quelle: UBS





