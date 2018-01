Nordex: Der Knoten ist geplatzt

Weitere Suchergebnisse zu "Nordex":

Nach einer schwachen Entwicklung in den ersten neuen Monaten von 2017ist Nordex ein beeindruckender operativer Schlussspurt gelungen. Dasschafft eine gute Basis für eine Rückkehr auf den Wachstumspfad,Aktionäre müssen allerdings Geduld mitbringen. Von Januar bis September2017 hatten sich Auftragseingang und -bestand von Nordex auf jeweils 1,1Mrd. Euro in etwa halbiert.Aufgrund der längeren Vorlaufzeiten in der Projektrealisierung dürftedas für eine schwache Entwicklung in 2018 sorgen. Die Analysten rechnenim Durchschnitt mit einem Umsatzrückgang von rund 17 Prozent in diesemJahr, das EBITDA dürfte sogar um ein Drittel schrumpfen. Doch es gibtHoffnung, dass die Talsohle damit durchschritten ist, denn derAuftragseingang von Nordex hat zuletzt stark angezogen.Von Mitte November bis Anfang Januar konnte der Konzern neun Meldungenzu Großaufträgen mit einem beeindruckenden Gesamtvolumen von 1.400 MWveröffentlichen. Hervor stechen die jüngsten Bestellungen aus den USAmit einem Umfang von etwa 820 MW. Die Auslieferung startet im Sommer2018, auch zahlreiche andere Aufträge werden sich zumindest anteilignoch in diesem Jahr in den Zahlen niederschlagen.Damit könnte der Knoten bei Nordex geplatzt sein. Gelingen in dennächsten Wochen weitere Abschlüsse, dürfte der Umsatz 2019 wiederwachsen. Für dieses Szenario, das den Anlegern allerdings noch etwasGeduld abverlangt, bietet die Aktie aktuell eine spekulativeEinstiegschance.