Nordex: Jahresendspurt

Die letzten Tage vor dem Jahresende nutzt der Windturbinen-Hersteller Nordex dazu, noch einmal kräftig die Trommel in eigener Sache zu rühren. So konnte das Unternehmen erst vor wenigen Tagen mitteilen, dass man für seinen Bestseller, die Delta4000-Turbinen, einen 86-Megawatt-Auftrag aus Chile erhalten hat. Nur wenige Tage zuvor hatte man einen Auftrag über 13 Starkwind-Turbinen des Typs N133/4.8 mit einer Leistung von gut 62 Megawatt aus der Türkei verbuchen können.



Das Neugeschäft scheint also weiter auf Hochtouren zu laufen, zumindest im Ausland. Aber auch beim wichtigen Service-Geschäft konnte Nordex weitere Pluspunkte verbuchen. Gleich drei Serviceverträge für die Turbinenwartung konnten um 5 bis 10 Jahre verlängert werden. Die Anlagen stehen in den USA und in Uruguay. Leider wurden keine finanziellen Details genannt.



Dennoch: Im vorweihnachtlichen Marktoptimismus ist es genau das, was die Aktie braucht, um ihren bisherigen Aufwärtstrend weiter voranzutreiben. Sicherlich sollten Anleger etwas aufpassen, da sich die technischen Indikatoren langsam einer überkauften Marktlage nähern. Doch so lange der Trend hält, und danach sieht es aktuell auch aus, kann man investiert bleiben.