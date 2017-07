Nordex: Ist die Talsohle durchschritten?

Weitere Suchergebnisse zu "Nordex":

Nordex hat die Wachstumshoffnungen der Anleger schwer enttäuscht, dieAktie hat infolgedessen vom Zwischenhoch Ende 2015 in der Spitze rund 70Prozent ihres Wertes eingebüßt. Wie groß sind die Chancen auf einebaldige Trendwende? In einem schwieriger gewordenen Marktumfeld istNordex zuletzt ins Hintertreffen geraten. Im ersten Quartal diesesJahres sackte der Auftragseingang auf mickrige 333 Mio. Euro ab, das warein Rückgang um satte 38 Prozent zum Vorjahr.Doch langsam zeichnet sich Besserung ab, in den letzten Wochen konnteNordex endlich mal wieder in kurzer Taktung Großaufträge vermelden. DieAnalysten sind sich aber dennoch uneins, ob das Unternehmen die Talsohlebereits durchschritten hat. Macquarie etwa erwartet einen insgesamtenttäuschenden Auftragseingang in 2017 und hält nur noch einen Kurs von9 Euro für gerechtfertigt. Warburg hält dagegen, sieht Nordex imlaufenden Jahr auf Kurs und siedelt den fairen Wert mit 18 Euro doppeltso hoch an. Die positive Einschätzung beruht darauf, dass der neuinstallierte Vorstandschef José Luis Blanco Diéguez Optimismusversprüht. Das ist keine Selbstverständlichkeit, denn noch könnte erEnttäuschungen auf Altlasten des Vorgängers zurückführen.Insofern scheint ein kleiner Vertrauensvorschuss für die Aktiegerechtfertigt. Gleichwohl ist der Wert technisch stark angeschlagen,nach oben dürfte eine mächtige Widerstandsregion zwischen 12,50 und13,00 Euro die Kurserholung erst einmal deckeln. Wer darauf setzen will,dass Nordex im zweiten Halbjahr wieder positivere Nachrichten liefertund damit der Aktie eine nachhaltige Trendwende beschert, kauft ambesten antizyklisch in mehreren Tranchen an schwachen Tagen.