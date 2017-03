Nordex: Ist auch ein Scheitern denkbar?

Weitere Suchergebnisse zu "Nordex":

Durch den Zusammenschluss mit Acciona Windpower wollte sich Nordexglobaler aufstellen, um von der hohen Dynamik in den Schwellenländern zuprofitieren. Inzwischen zeigt sich, dass das kein Selbstläufer ist. Dieneu installierten Windkraftkapazitäten in Europa sind 2016 in Relationzum Vorjahr geschrumpft, Einschnitte in der Förderung zeigen hierWirkung. Als wäre das nicht schon genug, sind auch die Perspektiven inden USA unklar, nachdem die Trump-Adminstration das Ruder übernommenhat. Nordex schien eine gute Lösung für dieses Umfeld gefunden zu haben,durch die Fusion mit Acciona wurde die Präsenz in den Schwellenländerndeutlich verstärkt.Diesen Märkten wird noch erhebliches Potenzial zugebilligt. Doch jetztgehen die Aufträge bei weitem nicht in dem erhofften Volumen ein,weswegen das Unternehmen die Wachstumsziele für 2017 und 2018 kassierenmusste. Das hat kürzlich den Vorstandschef den Job gekostet, derbisherige COO übernimmt stattdessen den CEO-Posten. Und steht vor großenAufgaben. Nordex will an der Kostenschraube drehen, um die Margen auchbei einer Umsatzstagnation zu verbessern. Vor allem aber muss dieAuftragsakquise wieder dynamischer werden, die Schwellenländer müssennun die erhofften Beiträge liefern - sonst könnte die regionaleDiversifikationsstrategie perspektivisch zur Disposition stehen. Dannmüsste sich das Unternehmen wieder auf weniger Länder konzentrieren, umdie Ressourcen zu bündeln. Einen ähnlichen Schwenk gab es bei Nordexbereits 2012/13 mit Werksschließungen in China und den USA - wegen einerunzureichenden Auftragsakquise.Noch ist es aber nicht soweit, nach einem immer noch recht ordentlichenAuftragseingang in 2016 hat der neue Chef durchaus den Spielraum, dierichtigen Stellschrauben zu drehen. An der Börse dominiert dennoch derZweifel, die Aktie ist zuletzt wieder in die Nähe ihres Zweijahrestiefsgefallen. Mutige Anleger greifen hier antizyklisch zu und setzen darauf,dass dem neuen CEO schnelle Fortschritte in der Auftragsakquise gelingenund sich die abgesenkten Prognosen als konservativ erweisen.