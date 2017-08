Nordex, Hugo Boss, SMA Solar – Gewinner der Woche

Weitere Suchergebnisse zu "Nordex":

Die Aktienmärkte präsentierten sich in der vergangenen Woche freundlich. Unterstützung bekamen sie dabei vor allem von mehrheitlich guten Unternehmensergebnissen. Als Bremsklotz agierte derweil der starke Euro/US-Dollar-Kurs. Zu den größten DAX-Gewinnern zählten auf Wochensicht die Aktien von E.On (bringen kommende Woche Zahlen) und Deutsche Lufthansa (gute Unternehmenszahlen).

Schlusslicht bildeten Siemens (verhaltener Ausblick) und Fresenius Medical Care (Dollarsensitiv). Nach dem „Diesel-Gipfel“ konnten sich die Autowerte stabilisieren. In der zweiten Reihe fielen die Aktien von Hugo Boss (Restrukturierung zeigt Wirkung), Nordex (überraschend gute Quartalszahlen) und SMA Solar (Prognose erhöht) positiv auf.

Auf Lufthansa und SMA Solar empfehlen wir die Bonus-Zertifikate DGP2UF3 und CE8S255. Nordex-Fans schauen sich den Inliner HW42QD an..

In den USA standen unter anderem Apple und Tesla im Rampenlicht. Beide Konzerne konnten überraschend gute Ergebnisse vorlegen. Bei Apple wird derweil auf das neue iPhone spekuliert und bei Tesla startete kürzlich die Auslieferung der ersten Tesla 3 Modelle. Die Aktie von Twitter konnte sich nach dem Kurssturz der vorangegangenen Woche in den zurückliegenden Tagen wieder etwas fangen. Kaufsignale lassen jedoch noch auf sich warten.

In der kommenden Woche werden noch eine Reihe von deutschen Unternehmen Zahlen zum abgelaufenen Geschäftsquartal veröffentlichen. Zudem werden die Außenhandelszahlen aus China und der Euro/US-Dollar-Wechselkurs im Fokus der Anleger stehen.

Unternehmen im Fokus

In der kommenden Woche werden unter anderem Carl Zeiss Meditec, Deutsche Post, E.On, ElringKlinger, Evotec, Freenet, Heidelberger Druckmaschinen, Henkel, Innogy, Jungheinrich, Lanxess, Leoni, Münchener Rück., Rational, Salzgitter, Schaeffler, SGL Carbon, thyssenkrupp, Uniper und United Internet Zahlen zum abgelaufenen Geschäftsquartal vorlegen. Mitte der Woche melden zudem Deutsche Lufthansa und FraportVerkehrszahlen für Juli.

Wichtige Termine

07.08.: Deutschland – Industrieproduktion, Juni

08.08.: China – Außenhandel, Juli

10.08.: USA – Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe für die Woche bis zum 5. August

11.08.: Deutschland – Verbraucherpreisindex und harmonisierter Verbraucherpreisindex, Juli

Welche Aktien derzeit überzeugen oder schwächeln, sehen Sie in unserer Relativen-Stärke Übersicht:

Gewinne laufen lassen, Verluste begrenzen – lautet eine bekannte Börsenweisheit. Klingt zunächst einfach und recht logisch, in der Praxis sieht die Sache aber vielfach anders aus. Denn es gilt zwei Herausforderungen zu meistern:

Frühzeitig Aktien zu finden, bei denen sich ein neuer und vor allem nachhaltiger Trend abzeichnet. Die Schwierigkeit besteht darin, bei den unzähligen Papieren, die an deutschen Börsen gehandelt werden, den Überblick zu behalten. Meistens steigen Anleger zu früh aus, ein Großteil der Rally wird verpasst. Hier spielt vor allem die Psychologie den meisten Börsianern einen Strich durch die Rechnung.

Eine einfache Lösung stellt das System der Relativen Stärke dar, mit der Aktien ohne Emotionen und ausschließlich auf Basis von Berechnungen nach ihrer Trendstärke sortiert werden. Auf dieser Seite finden Sie jeden Tag aktualisiert die aussichtsreichsten Papiere aus dem 110 Aktien umfassenden HDAX, in dem die Unternehmen aus dem DAX, MDAX und TecDAX zusammengefasst sind. Die obere Tabelle zeigt die zehn trendstärksten Papiere an, in der unterenListe finden Sie die zehn schwächsten Werte, die sich derzeit eher auf der Short-Seite lohnen. Die Berechnung erfolgt auf Basis von 55 Tagen und ist somit eher mittelfristig ausgerichtet. Wie das Konzept der Relativen Stärke aufgebaut ist und genutzt werden kann, können Sie unter der Rubrik Wissen: Mit Stärke zum Erfolg nachlesen.

Die aktuellen Top-10:

Name Kurs %Änd. RSL SMA SOLAR TECHNOL.AG 33,69 1,476 1,21 S+T AG (Z.REG.MK.Z.)O.N. 15,7 8,575 1,15 COMMERZBANK AG 11,635 3,468 1,141 ADIDAS AG NA O.N. 199,95 3,52 1,14 HUGO BOSS AG NA O.N. 72,76 1,62 1,12 AIXTRON SE NA O.N. 7,221 -1,082 1,115 SILTRONIC AG NA O.N. 91 1,18 1,11 FRAPORT AG FFM.AIRPORT 84,95 0,07 1,09 KION GROUP AG 75,01 2,08 1,09 RATIONAL AG 532,9 0,9 1,08

Die zehn Verlierer:

Name Kurs %Änd. RSL ADVA OPT.NETW.SE O.N. 6,71 5,139 0,754 MERCK KGAA O.N. 92,59 -0,28 0,89 GFT TECHNOLOGIES SE 16,32 0,4 0,896 SOFTWARE AG O.N. 35,895 0,448 0,903 SCHAEFFLER AG INH. VZO 12,27 2,807 0,904 DRAEGERWERK VZO O.N. 88,08 1,91 0,91 SIEMENS AG NA 111,55 -0,84 0,91 FRESENIUS SE+CO.KGAA O.N. 69,95 0,65 0,92 EVOTEC AG O.N. 12,125 1,042 0,923 MEDIGENE AG NA O.N. 10,17 0,494 0,923

