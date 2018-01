Nordex – Großauftrag sorgt für Kauflaune

Die Sonne meldet sich in weiten teilen Deutschlands zurück, zusammen mit einem DAX auf Rekordkurs also eine gute Mischung für gute Laune. Etwas wetterabhängig ist man bekanntlich bei Nordex, zumindest der Wind sollte Stimmen. Börsentechnisch kam der Wind zuletzt von hinten, die Aktie hat sich seit November deutlich erholt. Nun sorgt ein Großauftrag für weitere Kauflaune. In unserer Produktübersicht finden Sie den Discount-Callund den Discounter. Im Dezember bestellten zwei große internationale Energieversorger insgesamt drei Windparks mit zusammen 263 Turbinen. Das entspricht einer installierten Leistung von rund 820 Megawatt (MW). Die Lieferung der Turbinen wird im Sommer 2018 beginnen. Laut Reuters liegt das Volumen solcher Aufträge bei ungefähr bei einer Million Euro pro Megawatt. Franz-Georg meldet sich am Dienstag um 18.00 Uhr mit denzurück – dort wird Nordex ebenfalls ein Thema sein -

Gold, US-Aktien: Abstand zum Monatsdurchschnitt deutet auf Überhitzung

DAX, S&P 500, Gold, EUR/USD und der Ölpreis geben an den Märkten den Takt vor. Die fünf Charts eignen sich daher gut für einen schnellen Überblick, wie gerade die Stimmung ist und wohin das Kapital fließt. Auf dieser Seite sehen Sie jeden Tag vor Handelsbeginn die Charts, natürlich ergänzt um die wichtigsten Widerstände und Unterstützungen. So verpassen Sie keinen relevanten Ausbruch.

Charts für den 09.01.2018:

DAX-Tageschart:



STEIGEND Fallend WKN DS0DFK CY9YRM Basispreis 11.750 14.050 Knock-out-Level 11.750 14.050 Laufzeit 28.06.2018 16.03.2018

Trading-Idee DAX



STEIGEND Fallend WKN DM6SC5 CY7BPL Basispreis 2.300 2700 Knock-out-Level 2.300 2700 Laufzeit 30.01.2018 21.12.2017

Trading-Ideen S&P500

STEIGEND Fallend WKN DM2R4V DM2R7C Basispreis 1120 1600 Knock-out-Level 1120 1600 Laufzeit 14.12.2017 14.12.2017

Trading-Ideen Gold



STEIGEND Fallend WKN HW2XJR HW202J Basispreis 0,95 1,28 Knock-out-Level 0,95 1,28 Laufzeit 29.03.2018 14.12.2017

Trading-Ideen EUR/USD