Nordex: Das Ende einer Hoffnung

Weitere Suchergebnisse zu "Nordex":

Die Aktie von Nordex ist wieder unterwegs in Richtung ihrerMehrjahrestiefstände. Die Prognose für 2018 hat die Hoffnung auf einesich abzeichnende Wende vorerst zunichte gemacht. Es bleibt eine letzteChance. Ende Februar war die Aktie von Nordex bei geringer Volatilitätin ein Dreieck gelaufen – wir hatten eine Auflösung dieserSpannungssituation mit einem Knall erwartet und prozyklische Investmentsin Richtung des Ausbruchs nahegelegt.Letztlich hat sich daraus das Shortszenario entfaltet, getrieben von derunverändert enttäuschenden Geschäftsentwicklung desWindturbinenherstellers. Das Management erwartet gemäß der gesternveröffentlichten Prognose auf Basis eines niedrigen Auftragsbestands imlaufenden Jahr einen Umsatz von 2,4 bis 2,6 Mrd. Euro und eineEBITDA-Marge von 4 bis 5 Prozent. Selbst das obere Ende der Erlösspanneliegt noch knapp unter der Konsensschätzung, und die in Aussichtgestellte Profitabilität bewegt sich sogar deutlich unter dem vonAnalysten im Durchschnitt unterstellten Wert in Höhe von 5,5 Prozent.Warburg hatte im Vorfeld bereits das Kursziel von 12 auf 10 Eurogesenkt, bleibt aber bei dem Kaufen-Votum – obwohl der Analyst nicht miteiner positiven Überraschung beim Auftragseingang für das erste Quartal2018 rechnet. Wer short investiert ist, kann nun einen Teil der Gewinnemitnehmen. Ansonsten empfiehlt es sich, abzuwarten. Die Aktie steuertjetzt auf einen Test des Novembertiefs zu. Behauptet sich der Wertoberhalb, könnte zumindest die Grundlage für ein Doppel-Tief gelegt werden.