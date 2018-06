Nordex: Eine extrem negative Sicht

Weitere Suchergebnisse zu "Nordex":

Der Auftragseingang von Nordex kündigt eine Trendwende an, das zweiteHalbjahr soll schon besser werden als die ersten sechs Monate. DieAnalysten bleiben trotzdem sehr pessimistisch – resultiert daraus eineantizyklische Einstiegsgelegenheit? Der Umsatz (-24,8 Prozent) sowie deroperative Ertrag vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (-60,9 Prozent)von Nordex im ersten Quartal dieses Jahres waren erwartet schwach.Doch die wichtigste Kennzahl war schon vorab bekannt gegeben worden underfreulich ausgefallen: der Auftragseingang hat sich von dem schwachenVorjahreswert um 174 Prozent auf 1.007 MW erhöht. Dank der schon imletzten Jahr eingetretenen Belebung wird bereits das zweite Halbjahr2018 besser ausfallen als die ersten sechs Monate, bevor es 2019voraussichtlich weiter bergauf geht.Die Analysten haben das wohlwollend zur Kenntnis genommen, an dergrundsätzlich skeptischen Stimmung hat das aber kaum etwas geändert. Sohat beispielsweise Kepler Cheuvreux in der jüngsten Studie zwar dasKursziel etwas, von 6,10 auf 7,10 Euro, angehoben, die Aktie aber weitermit „Reduce“ eingestuft. Insgesamt sehen fast 60 Prozent der coverndenAnalysten die Aktie von Nordex als Verkauf, nur einer plädiert hingegenauf Kaufen. Das durchschnittliche Kursziel liegt mit rund 8,80 Euro umfast 20 Prozent unter der aktuellen Notierung.Das bringt eine sehr negative Sicht auf Nordex zum Ausdruck, lässt aberRaum für eine positive Überraschung. Setzt sich die positive Entwicklungdes Auftragseingangs fort, könnten die Analysten zu deutlichenAufwärtsrevisionen gezwungen sein. Ein Wermutstropfen ist vor diesemHintergrund, dass Nordex seit Anfang Mai keinen größeren Auftrag mehrgemeldet hat. Insofern würden wir im Moment bei der Aktie nach denzuletzt deutlichen Kursgewinnen auch keinen Neueinstieg empfehlen. Bei11,70 Euro wartet zunächst einmal ein größerer Widerstand aus demJanuar, der eine Konsolidierungsphase einleiten könnte. Erst, wenn dieseMarke geknackt ist, empfiehlt sich ein prozyklischer Einstieg oder eineAufstockung der bestehenden Position.