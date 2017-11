Nordex: Chance auf 400 %!

Weitere Suchergebnisse zu "Nordex":

Während die deutschen Aktienindices ein Rekordhoch nach dem anderen erreichen, haben Nordex-Aktionäre in diesem Jahr rein gar nichts zu lachen. Die Aktie hat 2017 bereits 64 Prozent an Wert verloren. Das ist fast doppelt so viel wie 2016 als es "nur" 38 Prozent abwärts ging. Nach dem Bruch der 10 EUR Marke scheint der Kurs noch stärker ins Rutschen zu kommen. Zusätzlich belasten auch noch die schlechten Zahlen des 3. Quartals des Konkurrenten Vestas die Kurse. Es sieht also danach aus, als wenn Nordex nie wieder steigen wird. Doch es gibt Hoffnung!

Nordex SE – ISIN: DE000A0D6554 – Börse: XETRA – Symbol: NDX1 – Währung: EUR

An Nordex habe ich hier an dieser Stelle schon vor über einem Jahr kein gutes Haar gelassen. Damals im August 2016 schienen selbst Kurse unter 20 EUR als lächerlich und unseriös. Heute wünschen sich viele Anleger insgeheim sicher, sie hätte die paar komischen Linien und Striche etwas ernster genommen und zumindest einmal einen Blick auf die Charttechnik riskiert. Und die Charttechnik ist es jetzt auch, die bereits Licht am Ende des Tunnels sieht.

Im langfristigen Chartverlauf wird jetzt immer deutlicher, dass Nordex in einer großen Seitwärtsbewegung mit riesigen Kursausschlägen in beide Richtungen "gefangen" ist. Nachdem das Pendel 2016 nach oben bis zur roten Widerstandslinie ausgeschlagen hat, nimmt die Aktie jetzt mit großen Schritten die grüne Unterstützungslinie ins Visier.

Diese Unterstützung bzw. der entsprechende Aufwärtstrend verläuft zwischen ...

