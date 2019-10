Nordex-Calls mit 87%-Chance bei anhaltender Aufwärtsbewegung

Am 8.10.19 wurde hier ein Szenario erstellt, wie Privatanleger einen Kursanstieg der Nordex-Aktie (ISIN: DE000A0D6554) auf 11,50 Euro mit Long-Hebelprodukten optimieren könnten. Damals notierte die Aktie bei 10,68 Euro. Nach dem Kursanstieg der Aktie, die im frühen Handel des 15.10.19 mit 11,39 Euro nahe am im Szenario erwähnten Kursziel notierte, befanden sich die im Szenario erwähnten Long-Hebelprodukte bereits mit bis zu 51 Prozent im Plus.

Kann die von der Investmentbank Oddo BHF mit einem Kursziel von 14 Euro zum Kauf empfohlene Nordex-Aktie im nächsten Monat zumindest auf 12 Euro zulegen, dann werden Long-Hebelprodukte hohe Erträge ermöglichen.

Call-Optionsschein mit Basispreis bei 11 Euro

Der HVB-Call-Optionsschein auf die Nordex-Aktie mit Basispreis bei 11 Euro, Bewertungstag 18.12.19, BV 1, ISIN: DE000HX12B66, wurde beim Nordex-Kurs von 11,39 Euro mit 0,97 – 0,99 Euro gehandelt.

Wenn die Nordex-Aktie in spätestens einem Monat wieder auf 12 Euro ansteigt, dann wird sich der handelbare Preis des Calls auf etwa 1,21 Euro (+22 Prozent) steigern.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 10,86 Euro

Der Commerzbank-Open End Turbo-Call auf die Nordex-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 10,86 Euro, BV 1, ISIN: DE000CU71VH1, wurde beim Aktienkurs von 11,39 Euro mit 0,58 – 0,61 Euro quotiert.

Legt der Kurs der Nordex-Aktie auf 12 Euro zu, dann wird sich der innere Wert des Turbo-Calls - sofern der Nordex-Aktienkurs nicht vorher auf die KO-Marke oder darunter fällt - bei 1,14 Euro (+87 Prozent) befinden.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 10,204 Euro

Der UBS-Open End Turbo-Call auf die Nordex-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 10,204 Euro, BV 1, ISIN: DE000UY9SP39, wurde beim Aktienkurs von 11,39 Euro mit 1,37 – 1,41 Euro taxiert.

Bei einem Kursanstieg der Nordex-Aktie auf 12 Euro wird sich der innere Wert des Turbo-Calls auf 1,80 Euro (+28 Prozent) steigern.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Nordex-Aktien oder von Hebelprodukten auf Nordex-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Walter Kozubek