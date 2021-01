Nordex-Calls mit 83%-Chance bei Erreichen des Jahreshochs

Die Aktie des Herstellers von Windkraftanlagen Nordex (ISIN: DE000A0D6554) konnte sich seit ihrem Vorjahrestief bei 5,55 Euro vom 23.3.20 besonders stark erholen. Nachdem sich die Aktie bis Oktober immerhin auf 13 Euro erholen konnte startete sie in den letzten Monaten des Jahres zu einer gewaltigen Rally, die am 8.1.21 bei 27,44 Euro ihren vorläufigen Höhepunkt fand. In den vergangenen Tagen sorgte der Wechsel im Management für eine von vielen Marktteilnehmern als ohnehin notwendig angesehene Korrektur.

Die Nachricht, von Stakraft Brasilien einen Großauftrag für die Errichtung und Wartung für drei Jahre erhalten zu haben, verlieh dem Aktienkurs am 13.1.21 wieder Auftrieb. Kann die Aktie nach dieser positiven Nachricht wieder ihr Jahreshoch bei 27,44 Euro ansteuern, dann werden Long-Hebelprodukte hohe Gewinne abwerfen.

Call-Optionsschein mit Basispreis bei 25 Euro

Der SG-Call-Optionsschein auf die Nordex-Aktie mit Basispreis bei 25 Euro, Bewertungstag 19.3.21, BV 0,1, ISIN: DE000SD1PVR0, wurde beim Nordex-Aktienkurs von 25,03 Euro mit 0,24 – 0,25 Euro gehandelt.

Kann die Nordex-Aktie in spätestens einem Monat wieder ihr Hoch bei 27,44 Euro erreichen, dann wird sich der handelbare Preis des Calls auf etwa 0,33 Euro (+32 Prozent) erhöhen.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 23,011 Euro

Der HVB-Open End Turbo-Call auf die Nordex-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 23,011 Euro, BV 1, ISIN: DE000HR4LQD0, wurde beim Aktienkurs von 25,03 Euro mit 2,36 – 2,42 Euro quotiert.

Bei einem Kursanstieg der Nordex-Aktie auf 27,44 Euro wird der innere Wert des Turbo-Calls - unter der Voraussetzung, dass der Aktienkurs nicht vorher auf die KO-Marke oder darunter fällt – auf 4,42 Euro (+83 Prozent) steigern.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 22,012 Euro

Der UBS-Open End Turbo-Call auf die Nordex-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 22,012 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000UE4WUW7, wurde beim Aktienkurs von 25,03 Euro mit 0,32 – 0,33 Euro taxiert.

Beim Nordex-Aktienkurs von 27,44 Euro wird sich der innere Wert des Turbo-Calls bei 0,54 Euro (+64 Prozent) befinden.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Nordex-Aktien oder von Hebelprodukten auf Nordex-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Walter Kozubek